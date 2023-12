KAKO SE GLASALO U SRBIJI OD 19. VEKA: Ćorave kutije, udovice, kuglice, razlupane glave i jedno UBISTVO!

Izbori se u Srbiji održavaju još od početka 19. veka, ali u početku se poslanici u Skupštini nisu birali glasanjem, već su bili pozivani od strane vladara. Skupštine su se tada održavale pod vedrim nebom, a prisustvovalo im je i po nekoliko hiljada ljudi.

Knez Miloš Obrenović 15. i 17. novembra 1829. je izdao naredbe da se izvrši izbor skupštinara u celoj zemlji, za Veliku narodnu skupštinu u Kragujevcu, i to je prva narodna skupština na kojoj su prisustvovali skupštinari koje je izabrao sam narod. Izbor nije vršen u celoj zemlji istoga dana, već prema tome kako je koja nahija mogla da ga izvrši, ali je bilo određeno da se mora obaviti najkasnije nekoliko dana pred samu skupštinu. Dan izbora, dakle, određivale su same nahijske starešine. Izabrani skupštinari dobijali su punomoćje od svog izbornog tela. Jedno takvo, dato u Čačku, glasi:

Polnomoščie

foto: kurir, shutterstock

"Na visočajše pozvanie, da svako selo za sebe izabere poslanika k predstojećoj glavnoj Skupštini, izabralismo mi dole potpisani seljani sela Loznice, Atenice, Kulinovaca, Drvara, Vidove, Pridvorice i Bjeline, soglasno između nas, kmeta Iliju Lazovića iz Loznice, kojeg šaljući na Skupštinu u Kraguevac opolnomoščavamo da on za nas na Skupštini govori, i odgovara, i što god on rekne, na to i mi svi pristajemo, i za nas i za naše potomstvo; i gotovi smo na isto i zakletvu našu položiti, kako ćemo i mi i potomstvo naše sve ono vječno i nepokolebimo nabljudavati i deržati. Dano u Čačku, 7-go januarija 1830 goda." (slede potpisi seljana)

Nameštaljke

Ustavom koji je donet 1869. godine, na skupštini u Kragujevcu - namerno daleko od prestonice - započeo je pravi parlamentarni život u Srbiji, jer su narodne skupštine, sve do tog ustava, imale saborni karakter.

Poslanici, prvi put u srpskoj istoriji, odrediše opšte pravo glasa za svakog Srbina "koji je punoletan i plaća danak", i za svoj trud dobiše "na ime dijurme po 15 groša dnevno". Skupština se imala birati na svake tri godine, a kasnije donet izborni zakon bio je više nego precizan: izbori počinju u osam ujutru, kad se prvih dvadeset birača iskupi, izabraće "između sebe" članove biračkog odbora, svaki birač će "javno kazati" koga hoće za poslanika, biranje će se vršiti "neprestano do zalaska sunca", birački odbor će zatim "sašiti sve tabake redom", a "na jednom praznom listu zabeležiće se koliko je koji glasova dobio". Bilo je određeno da "za poslanike narodne ne mogu biti birani činovnici i oni koji u činovnički red spadaju, kao penzioneri, ili oni koji primaju izdržavanje iz državne kase", a ni vojnici "bilo kog čina".

foto: kurir, shutterstock

Vrlo lep zakon, "jedan od najnaprednijih izbornih sistema u svetu", ali... kako je to zaista izgledalo "na terenu", opisuje čuveni istoričar Slobodan Jovanović:

"Izbori u srezovima su zavisili od policije. Povernici koji su u srezovima birali poslanike, dolazili su sa svojim kmetovima, u ono mesto koje bi sreski načelnik tzv. kapetan, odredio. Kmetovi su se odmah javljali kapetanu i pitali za koga da glasaju. Narod je još poštovao vlast - i držao da treba birati onoga ko će biti po volji kapetanu; ko bude po volji kapetanu taj će, mislili su seljaci, biti po volji i Knezu."

"U selima, gde je narod još poštovao vlast", nije bilo problema, ali u varošima "vlast se nije ustručavala od nasilja, pa ni od kaišarluka", piše Jovanović. Na izborima u Beogradu 1871. kandidat opozicije Aćim Čumić - po kome se naziva nekad ćoravo sokače u centru Beograda, sada poznato po oronulom tržnom centru - umalo da dobije u prvom krugu, ali je policija bila efikasna: angažovali su "rezervne biračke trupe", i kako piše Jovanović, "nadglasan je palilulcima (ljudi koji su palili i gasili ulične fenjere, prim. aut.) i noćnim čuvarima, koje je policija, kao svoje rezervne trupe, bacila u poslednjem času na biralište. Osim toga glasovi koji su padali na Aćima Čumića beleženi su pogrešno, kao da su pali na Jovana Aćimovića, jednog beogradskog trgovca, koji je bio vladin pristalica."

foto: kurir, shutterstock

"U Smederevu jedna polupijana rulja, naoružana batinama, krstarila je po varoši, i nasrtala na one koji su glasali za kandidata opozicije: to su bili pravi sopadžijski izbori", piše dalje Jovanović.

Nepismeni birači

Ustavom iz 1888. godine uvedeno je tajno glasanje kuglicama zbog velikog broja nepismenih birača.

- To je učinjeno na osnovu Ustava iz decembra 1888. u kojem se kaže: "Izbori narodnih poslanika su neposredni. Glasanje je tajno i vrši se kuglicama." Zanimljiva je i odredba u ovom ustavu koja kaže da svaki narodni poslanik predstavlja ceo narod, a ne samo one koji su ga izabrali, kao i odredba da birači ne mogu davati ni narodni poslanici primati zapovedna i obavezna uputstva.

foto: kurir, shutterstock

A upravo su kuglice lepo poslužile za izborne mahinacije. Tako su čuvari izbornih kutija znali da slažu za koju stranku čuvaju kutije kako bi dobili veći broj glasova, a pravili su i rupe u kutijama kako bi kuglice iz njih ispadale i onda se mogle iskoristiti za nekog drugog kandidata.

Pravo glasa u to vreme imali su samo muškarci, Srbi koji su navršili 21 godinu i koji su plaćali porez na imanje, rad ili prihod. Da glasaju nisu mogli žene, pripadnici nacionalnih manjina, oficiri, podoficiri, vojnici, lica na robiji, osobe pod starateljstvom i oni osuđeni na gubitak časti. Zapravo, ogroman broj građana nije imao pravo glasa.

Ustavima iz 1888. i 1903. odlučeno je da se Narodna skupština sastoji samo od biranih poslanika. No, ni tada kralj nije bio u obavezi da imenuje ministre iz sastava Narodne skupštine, tako da su se vlade u realnosti uglavnom sastavljale na dvoru. Vladar je takođe imao mogućnost da saziva, raspušta Skupštinu i organizuje izbore.

- Glasanje s kuglicama u kutijama zadržalo se sve do pedesetih godina 20. veka. Komunisti su 1945. biračko pravo dali ženama, licima pod uniformom i drugim kategorijama kojima je ranije bilo zabranjeno da glasaju. Kad su gumene kuglice izbačene iz izbornog procesa, ostale su glasačke kutije u koje su ubacivane liste sa zaokruženim kandidatima. Pod komunistima, s obzirom na to da nisu postojale političke stranke osim komunističke, radilo se o glasanju, a ne i biranju, a vraćanjem na višestranačje u Srbiji ponovo se može govoriti o biranju - kaže prof. dr Momčilo Pavlović, istoričar i direktor Instituta za savremenu istoriju.

foto: Nebojša Mandić

Narodni front

Tek posle Drugog svetskog rata izborno pravo je postalo opšte za sve punoletne građane Srbije, uključujući i žene, ali i maloletne partizanske borce.

- Mogli su sa 12-13 godina uz obrazloženje - ako su u ratu mogli da nose oružje i da pucaju olovnim, mogu sada i da glasaju gumenim kuglicama - pojašnjava profesor Pavlović.

"Prvi demokratski izbori", odnosno "višepartijski" parlamentarni izbori održani su 11. novembra 1945. u posleratnoj FNR Jugoslaviji. Političke stranke iz predratnih vremena - Demokratska, Narodna radikalna i Savez zemljoradnika - nisu se prijavile na izbornu listu, tako da se glasalo samo za Narodni front, odnosno za Josipa Broza Tita.

- Međutim, na izbore nisu mogli saradnici okupatora, odnosno pojedini pripadnici desetina prokazanih organizacija, a iz biračkih spiskova je izbrisano 194.158 ljudi. Izborni dan je u mnogim mestima obeležila gotovo praznična atmosfera. Na glasanje se dolazilo organizovano uz pesmu, a ispred pojedinih birališta se zaigralo i kolo - kaže naš sagovornik.

foto: kurir, shutterstock

Tada su se javili "ćorava kutija" i gumene glasačke kuglice s državnim grbom. Ona je bila alternativa glasačkim listićima, jer je nepismenost i dalje bila ogromna. Na biralištima su bile dve "ćorave kutije". Jedna "za" i druga "protiv". Prilikom glasanja, birači su dobijali gumenu kuglicu promera jednog centimetra, koju su spuštali u jednu od kutija zavlačeći ruku do lakta. Glasačke kutije su bile dovoljno duboke da niko nije mogao da dohvati dno, čime je eliminisana mogućnost da glasač izvuče neku kuglicu. Na kraju bi birač pokazao otvorenu šaku izbornoj komisiji kao dokaz da je kuglicu spustio u jednu od kutija, odnosno da je glasao. U kutijama koje su bile "protiv", dno je bilo drveno kako bi se čulo ko je glasao protiv. Posle prebrojavanja kuglica Narodni front, odnosno Josip Broz, odneo je pobedu.

Poslanici zasedali i na Krfu Gradovi u kojima su održavane skupštine bili su: Beograd, Kragujevac i Niš. Običajne narodne skupštine, osim nekoliko ustaničkih, održavane su u Beogradu i Kragujevcu. Za vreme Prvog svetskog rata, Srpska narodna skupština zasedala je i na Krfu.

Sednica i u "Velikoj pivari" Zgrade u kojima su držane skupštinske sednice bile su u - Beogradu: "Velika pivara" (u njoj je održana Svetoandrejska skupština), zatim Narodno pozorište, u zgrada današnjeg JDP, zatim u Kapetan Mišinom zdanju (Velika škola) i privremena zgrada Narodne skupštine kod nekadašnjeg bioskopa "Odeon" (od 1882); U Kragujevacu: u zgradi Narodne skupštine, koja je sazidana po nalogu kneza Miloša 1859; U Nišu: Osnovna škola "Sveti Sava" kod Saborne crkve i zgrada Oficirskog doma.

Pašić zakuvao čorbu Izbori 1875. bili su prvi pokušaj mladog inženjera Nikole Pašića da uđe u politiku. Pošto po tadašnjem ustavu državni činovnici nisu imali prava da budu birani za poslanike, Pašić je podneo ostavku na mesto podinženjera prve klase pri kruševačkom Okružnom načelstvu. Znajući za njegove veze sa Svetozarom Markovićem, vlasti mu ne uvaže ostavku. Kandidovaće se tri godine kasnije, i biće izabran, u rodnom Zaječaru, ali će mu mandat biti poništen na predlog policije. Proći će tek na ponovljenim izborima, u drugom krugu, da bi, na skupštini u Nišu, opasno zakuvao čorbu vladi, spajajući opozicionare sasvim različitih, pa čak i suprotnih programa, u savez protiv vlasti.

Najkraći mandat u istoriji Srbije okončan ubistvom Pavle Grković bio je poslanik samo tri sata Kada je knez Milan Obrenović za mesto predsednika vlade Kneževine Srbije novembra 1873. godine postavio konzervativca Jovana Marinovića, koji je loše govorio srpski, a on u istu uveo liberale Čedomilja Mijatovića i Aćima Čumića, mnogi su poverovali da će ta nova vlada biti stub parlamentarne demokratije. Veća sloboda štampe, nezavisno sudstvo i ministarska odgovornost, ali i brojni reformski zakoni bili su znak da je zemlja na pravom putu, ali niko nije pretpostavljao da će godinu dana kasnije na izborima pasti i prva žrtva takvog režima. Na izborima koji su se desili 24. oktobra 1874. godine ubijen je novoizabrani narodni poslanik Pavle Grković iz Gornjeg Milanovca, koji je bio poznat kao veliki protivnik Marinovićevog režima i policijskog terora tadašnjeg ministra policije Aćima Čumića, koji je na političku scenu Srbije uveo "ruženje i blaćenje protivnika". Grković je ubijen svega tri sata posle izbora za narodnog poslanika i to je bio najkraći mandat u skupštinskoj istoriji Srbije. Takođe, to je bio i prvi put da je prekinuta neka sednica Skupštine Srbije. Grkovićeva udovica Anica lično je optužila Čumića za smrt svog muža, tvrdnjom da "niko ne može odreći da je Pavle poginuo zato što je za poslanika izabrat, jer pogibe baš onog dana kad bi izabran za poslanika". Ne postoji drugi motiv, kako Anica piše u svom pismu, jer Pavle "nije ubijen bilo za pare, bilo iz osvete, dakle, ne iz koristoljublja ili mržnje". Ona tvrdi da je ubistvo izvršio izvesni Koča Radovanović, telegrafista iz Gornjeg Milanovca, koji je po varoši vodio kampanju za Čumićeve ljude, i koji je "još od letos počeo piskarati po novinama protiv Pavla, bacao paškvile u opštinskoj kasi, gde ubijeni Pavle beše predsednik".

Aćim Čumić Na političku scenu Srbije uveo ruženje i blaćenje protivnika Jovan Marinović Slabo govorio srpski

Neredi na izborima Incidenti na izborima nisu bili retki. Tragičan slučaj zbio se prilikom izbora u selu Goračići kod Guče februara 1893. godine, kad je intervenisala vojska. Poginulo je 15 ljudi. Grupa poslanika tražila je povodom toga strogu primenu Zakona o ministarskoj odgovornosti.

Prva izborna kampanja Izbori iz 1875. biće zapamćeni po prvoj "modernoj" predizbornoj kampanji. Knez Milan Obrenović, u pratnji predsednika vlade Danila Stevanovića, obišao je istočnu Srbiju, i ta parada trebalo je da posluži konzervativcima da obezbede pobedu na izborima. "Caka" je bila u tome što je policija određivala koji će domaćin izaći pred kneza, što se naročito odnosilo na poslaničke kandidate. Ovaj koga ne bi "pripustili do kneza" bio je, samim tim, obeležen kao sumnjiv čovek. Onome koga ne puštaju pred kneza nije mesto ni u Skupštini.

Proglasi i plakati Pre skoro čitavog veka nije bilo radija i televizije, naravno ni interneta, ali je zato bilo proglasa, šarenih plakata, pa i fizičkih predizbornih okršaja. Retko kom istaknutom stranačkom prvaku bi izašla slika u novinama, čisto da glasači mogu da vide kako izgleda. Ali su zato laži i podmetanja bili neizostavni deo političkog ringa. Preko policijskog aparata vršen je pritisak ne samo na političke protivnike nego na čitavo izborno telo. Nisu bile retke ni ucene, pretnje, podmićivanja, kao ni lažna obećanja i blaćenje protivnika. Jedni druge su pokušavali što više da ocrne.

Ma, koja izborna tišina Izborna tišina nije postojala, te je agitacija trajala do samog glasanja, a glasove su na licu mesta brojali predstavnici biračkih odbora, pri čemu su svi motrili jedni na druge. A kako nivo političke kulture nije bio na zavidnom nivou, dešavalo se da ljudi porazbijaju glave jedni drugima na izbornim mestima.

