NAJIZVESNIJI SCENARIO - NESTOROVIĆ ODŠKRINUO VRATA SARADNJI SA SNS U BEOGRADU! Postoje 2 opcije, samo jedna obezbeđuje stabilnost

Posle izričitog stava da ni u kojoj varijanti neće podržati listu "Srbija protiv nasilja" i poruke da bi sa svojih šest odbornika s liste "Mi - glas iz naroda" mogao da podrži naprednjake i socijaliste, Branimir Nestorović je nagovestio izgled buduće vlasti u Beogradu. Iako je putokaz tu, predstoje nimalo laki pregovori o formatu ove podrške i posledice koje će se neminovno reflektovati i na republičkom nivou, ocenjuju sagovornici Kurira.

Odlična udavača

Nestorović se i nakon izbora izjasnio kao opozicija, ali sa zadrškom:

- Mi jesmo opozicija, ali nismo opozicija svemu. Ukoliko bi u gradskoj skupštini bilo dobrih predloga ili ako bi se u republičkom parlamentu glasalo za rezoluciju o KiM koja je u interesu države, naravno da bismo to podržali. Ušli smo u ovu priču jer želimo da očuvamo integritet Srbije, a ne zbog novca. Para nemamo, a svi smo ostvareni ljudi. Mi smo odlična udavača, jer ništa ne tražimo.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da Nestorović mora da izađe iz faze u kojoj je imao komfornu poziciju da govori društveno prihvatljive i populističke stvari.

- Nakon ovakvog rezultata i ulaska u parlamente Srbije i Beograda, on postaje politički akter i ljudi će početi da procenjuju njegove poteze, a to će imati neke posledice i po rejting. Ni naprednjacima ni Nestoroviću ne ide u prilog saradnja na republičkom nivou. Za SNS, koji ima vrlo stabilnu većinu sa SPS i manjinama, to otvara reputacijska pitanja, ako se ima u vidu da je Nestorović poznat po kontroverznim javnim nastupima. S druge strane, saradnja u Beogradu bi bila realna zato što je Aleksandar Šapić već u izbornoj noći otvorio vrata toj saradnji, a Nestorović ih možda nije otvorio, ali jeste ih odškrinuo izjavom da je to moguće oko tehničkih stvari, dobrih projekata i ideja. To bi mogla da bude dobra opcija i za SNS i za Nestorovića - smatra Klačar, ali i napominje da će pregovori za okupljanje ovakve većine biti teški.

Adutić socijalista

Kako kaže, Nestorović bi mogao u tom slučaju da dobije određenu slobodu na republičkom nivou, a da na gradskom preuzme određenu odgovornost.

- Samo ostaje pitanje da li bi ta saradnja bila u formi postizborne koalicije, za koju mislim da je SNS više zainteresovan, ili na nivou manjinske podrške, koja uvek sa sobom nosi i pitanje stabilnosti. Vlast u Beogradu ne može da se formira u političkom vakuumu. Beograd ne može da se gleda bez linka s većinom i koalicijom na nacionalnom nivou. Nije nužno da se ona preslika, ali te dve stvari moraju da idu jedna sa drugom. U odnosu na prošle izbore, SPS ima drastično slabiju pregovaračku poziciju, ali i dalje ima i ne tako mali adut, a to je da je to stranka bez koje SNS ni u jednom scenariju ne može da formira većinu u Beogradu. Meni se čini razumnim da će se koalicija SPS i SNS nastaviti na oba nivoa. Jedan razlog je što je SPS sa ovako lošim rezultatom manja opasnost za SNS, a drugi taj što im socijalisti mogu omogućiti većinu u glavnom gradu - ocenjuje Klačar.

I za sociologa Vladimira Vuletića je najverovatniji scenario da Nestorović uđe u koaliciju s naprednjacima.

- Pre svega, bilo je jasno i pre izbora da nijedna lista neće moći samostalno da formira većinu u gradskoj skupštini i da će to zavisiti od manjih stranaka. Sticajem okolnosti, to je pripalo Nestoroviću, koji nije bio ranije u beogradskoj skupštini. Rekao bih da je i sam bio zbunjen rezultatom koji je njegova lista osvojila, pa iako su bili decidirani pre objavljivanja rezultata da će voditi isključivo svoju samostalnu politiku, čini mi se da je, kad su stigli rezultati, malo relativizovao stav. Tako su rekli da su bliže tome da neće podržati nikoga, ali ipak su ostavili mogućnost da s nekim uđu u koaliciju. A ako se budu opredeljivali, pre će biti za vladajuću nego za opozicionu listu - izjavio je Vuletić za Kurir.

Aleksandar Šapić Ne smemo dozvoliti ulazak u anarhiju foto: Nenad Kostić Dosadašnji gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da bavljenje politikom znači imati veliku odgovornost i biti u stanju da prihvatite i pobedu i poraz na dostojanstven način. On je poručio da zbog toga apeluje na sve da ne dozvole da uđemo u anarhiju tako što ćemo u naš život uvesti novu političku kulturu da ko god izgubi izbore zaustavlja državu. Kako je rekao na Hepi TV, opozicija je tvrdila da je Beograd završena stvar i da je samo potrebno raspisati izbore i verifikovati njihovu pobedu. - Nisu uzimali u obzir koliko je stvari urađeno u Beogradu u prethodnih godinu dana, a mene su potcenili. Podsetiću ih da ovaj posao radim 14 godina i da nema baš mnogo izbora na kojima sam gubio. Potcenili su i predsednika Vučića, koji se veoma angažovao za ove izbore, jer je bio svestan istorijskog trenutka u kojem se nalazimo po pitanju razvijanja geopolitičke situacije u svetu - naglasio je Šapić.

Preliminarni rezultati 1. Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane - 39,35 odsto ili 49 mandata 2. Srbija protiv nasilja - 34,26 odsto ili 42 mandata 3. NADA - 6,01 odsto ili 7 mandata 4. Mi - glas iz naroda - 5,37 odsto ili 6 mandata 5. SPS - 4,81 odsto ili 6 mandata * Ostalih devet lista koje su učestvovale na izborima nisu prešle cenzus

