UŽIVO PETKOVIĆ: Taj čovek koji se zove Aljbin Kurti, laže i obmanjuje! Ne želi normalizaciju odnosa, već nove napade na severu KiM

Foto: Video plus

Direktro kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obraća se javnosti na konferenciji za medije.

Petković odgovara na sve laži Aljbina Kurtija i Dželjalja Svečlje.

- Još jednom smo svi mogli da vidimo kako Aljbin Kurti pokušava da obmane celokupnu javnost pozivajući se na događaj u Banjskoj ne bi li optužio predsednika Vučića, Srbiju, Vojsku Srbije za umešanost u ovaj događaj. Mi smo više puta jasno odgovarali na sve neistine i laži. Ponoviću ono što je važno, a što je opet iskoristio na današnjoj konferenciji, pojušavajući da prikrije stanje u Prištini, ekonomsku i privrednu situaciju, i gotovo svakodnevna brojna upucavanja u Prištini i drugim gradovima gde žive Albanci južno od Ibra. Ponovo koristi temu Banjske, severa KiM i napada na predsednika Vučića i Srbiju, ali i napada na dijalog i svega onoga što se odnosi na konkretne korake formiranje ZSO. Taj čovek koji se zove Aljbin Kurti, koji laže i obmanjuje ne želi normalizaciju odnosa, nego nove krize i napade na severu KiM - rekao je Petković.

Demantovao je i navode Kurtija da Srbija sprema napad na sever KiM.

- Čuli smo od njega danas da se Srbija sprema na napad na sever KiM, želim to da demantujem. Smanjen je broj vojnika Vojske Srbije na administrativnoj liniji. Napad na Vučića i Beograd mu je način da izbegne obaveze koje ima u dijalogu, jer sad smo došli do trenutka kada treba da govorimo o koracima ka formiranje ZSO.

- Samo u ovoj godini imamo 170 napada na Srbe. Svečlja govori o napadima na tzv. kosovsku policiju, a ne govori o svakodnevnim napadima na Srbe na KiM. Želi od severa da napravi geto, da Srbi budu poslušni. Želi da menja realnost na terenu iz dana u dan.

Beograd se zalaže za dijalog

- Na sve načine stvaraju i postavljaju različite policijke punktove koji maltretiraju ljude. Otkad je postavljen punkt na bistričkom mostu imali smo i šest upucavanja Srba samo zato što ljudi prolaze tim delom puta. Beograd se zalaže za dijalog, za nastavak normalizacije. Da vidimo kako možemo da nastavimo, da imamo slobodu kretanja ljudi, a to Kurtija ne interesuje, on bi samo da napada Srbe - naglasio je Petković.

- Govorili su i o tome, kako ljudi koji su bili u Banjskoj imaju oružje koje je proizvedeno od strane Srbije, pa smo i na to ukazali, da te puške imaju i kosovski policajci jer na tržištu možete da pronađete kakvo god hoćete oružje. Pa zar smo kosovskoj policiji dali oružje da napadaju Srbe, to je još jedna laž Kurtija. Još jedna od laži Kurtija sa ciljem da se optuži Beorgad i Aleksandar Vučić, ne bi li nam uveli sankcije. To je njegov program, kada je reč o normalizaciji odnosa - istakao je Petković.

- Besan je i što je toliko broj Srba izašao na izbore. Dolazili su autobusima, privatnim vozilima, išli čak i peške. To što je 24.000 Srba izašlo i glasalo, ceo dan su ljudi odvojili i čekali satima na administrativnim prelazima da bi učestvovali u glasanju jer im je jasno da to pravo ne može da im oduzme Aljbin Kurti. Zabranio je srpske izbore, a organizuje izbore za lažne gradonačelnike u nekakvim kontejnerima gde listiće i kutije čuva policija sa dugim cevima.