"KORISTILI SU GRANITNU KOCKU DA RAZBIJU GLAVU ŽANDARMERIJI, TO NISU DECA!" Eksperti: Opozicija je krenula sa PLANOM IZVLAČENJA

Sinoć je u Beogradu održan deveti protest dela opozicije i njihovih simpatizera, koji su se prvo okupili ispred Republičke izborne komisije, a zatim su otišli do Palate pravde, gde su zatražili oslobađanje uhapšenih na nasilnom protestu u nedelju.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Zoran Milosavljević, politikolog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli sinoćnih protesta, ali i od nedelje koji su ostavili celu Srbiju bez teksta.

- Tamo je bila žandarmerija i oni su bacali granitne kocke i to je neke od tih ljudi povredilo. Realno gledano, zaista je ovo što neki ljudi kažu, žandarmerija je malo duže čekala da interveniše. Ne kritikujem ih, ali mnogi ljudi su očekivali da će ranije žandarmerija izaći da bi se izolovati i identifikovali počinioci koji su kasnije uhapšeni. Tako da je sad generalno sudski proces morao da se desi. Uvek sve treba vratiti u institucije i ono što radi policija i ovo što opozicija radi, ako se ne radi unutar institucija, ako se ne radi kroz zakonom definisani proces, onda imamo problem - istakao je Miletić.

Potom se dotakao i protesta 1996. godine i uporedio ih sa ovim danas.

- Uvek ovo poredim sa onim dešavanjima 1996. godine kao i sam učesnik. U ono vreme su lideri opozicije, Zoran Đinđić, Vuk Drašković, Vesna Pešić, uvek insistirali da se na jedan kontrolisan i miran način izrazi nezadovoljstvo, dok su oni sa druge strane radili taj pravni proces. Ali se uvek insistiralo da to sve bude mirno i organizovano. Nije se išlo na skupljanje u državne institucije, nego se je skupljalo u Kolarčevoj ulici ispred prostorija Demokratske stranke i onda su bile te šetnje. Dakle treba učiti od ljudi koji su nešto uradili u životu - rekao je Miletić.

Voditeljka Anastasija Čanović istakla je da je narativ svih onih koji traže puštanje 38 uhapšenih u neredima od nedelje, da su to samo deca i da su oni nedužni.

- To je prosto jedna vrsta izgovora. Ne znam ko će verovati u tako nešto. Ne samo deca, pomenuli su da su to studenti. Ali da vidimo, neka izvade njihovu dokumentaciju i indekse. Dakle, nisu tu bili samo deca. Kada organizujete nešto ovog tipa onda mora da imate i način izvlačenja ako nešto krene po zlu. Kako ćete na taj način to opravdati. Kada kažete deca i studenti, oni se odmah tako pozivaju na institucije, prava i ugrožavanje. To je opasna stvar, jer vi šaljete sliku da je nasilje trenutno na ulicama glavnog rada i da nema slobode. Ta slika se šalje iz Beograda u svet. Onda se poziva Srbija na odgovornost. Dakle, vi radite apsolutno na razbijanju državnog poretka i predstavljate problem svojoj zemlji - rekao je Milosavljević i dodao:

- Ovde imamo apsolutno ugrožavanje bezbednosti građana. Da biste vi izvadili kaldrmu, morate prvo da znate kako se to radi. Pa morate da znate zašto baš kaldrma. Apsolutno neko je izvršio procenu i stepen zaštite od odela i svega onoga što naša žandarmerija ima. Kako oni mogu da im naude? Dakle, sama kaldrma je hladno oružje, razbija glavu. Kako bi jedno dete to moglo da uradi našem narodu.

