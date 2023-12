NOVA ŠARENA LAŽA LISTE "SRBIJA PROTIV NASILJA": Govore o povlačenju sa ponovljenog glasanja, iako su liste odavno predate!

Lista "Srbija protiv nasilja" poručila je da neće učestvovati na ponovljenim izborima na 32 biračka mesta 30. decembra, ali sagovornici Kurira ukazuju da će ta lista, kao i sve druge koje su učestvovale na izborima 17. decembra, svakako biti na glasačkom listiću, te da na ovaj način samo izvode farsu pred svojim pristalicama!

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da je ovo čista farsa.

- To sa "Srbijom protiv nasilja" je tragikomedija koja postaje farsa u sklopu ove zamorne i jalove akcije "delegitimizacije" izbora na kojima su dobrovoljno učestvovali i loše prošli - ističe Stanković.

On smatra da ponavljanje izbora na ovih biračkim mestima neće ništa značajno promeniti, osim što će verovatno, kaže, Srpska napredna stranka imati mandat više, te da osim teško da neko može da profitira. Stanković sumnja i da koalicija Dveri i Zavetnika, koja je osvojila 2,8 odsto glasova, samo 0,2 odsto manje nego što je potrebno za dostizanje cenzusa, može da ga dostigne nakon ovih ponovljenih izbora na određenim biračkim mestima.

- Oni ne vode nikakvu kampanju. Lider Dveri Boško Obradović se oprostio od liderske pozicije, a Milica Đurđević Stamenkovski iz Zavetnika ćuti. Sumnjam da oni više ikoga posebno zanimaju - konstatovao je Stanković.

Politički analitičar Branko Radun napominje za Kurir da lista "Srbija protiv nasilja" ne može da se povuče sa ponovljenih izbora jer su liste već predate uoči izbora 17. decembra.

- To je sve definisano i ne može da se menja. Jedino što mogu je da pozovu svoje birače da izađu ili ne izađu na to ponovljeno glasanje. Pritom, od 18 lista samo jedna učestvuje u protestima, "Srbija protiv nasilja". Oni sada sebe, jednu listu, izjednačavaju sa celom opozicijom i fokus im je samo na Beogradu, njih republika ne zanima. Zato ih ne interesuje ponavljanje izbora na nekim biračkim mestima van Beograda. Oni su računali da mogu da osvoje Beograd, ali su dobili manje od očekivanog, plus im je lider liste "Mi - glas iz naroda" Branimir Nestorović pokvario planove procentom koji je osvojio, a odlučili su da idu na proteste tek kad je Nestorović rekao da neće sa njima u koaliciju. A nisu od početka imali stav da je izborna krađa u pitanju - navodi Radun i podseća da ponovljeno glasanje na 32 biračka mesta ne može bitinije da utiče na konačne rezultate parlamentarnih izbora.

