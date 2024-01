KIM JE JEDINI PROSTOR U EVROPI GDE NOVA GODINA NE POSTOJI! Odalović o potresnoj novogodišnjoj želji dečaka iz Kosovske Mitrovice

Automobili sa srpskim tablicama koji su prvog januarskog dana 2024. prešli administrativne prelaze Jarinje i Merdare na Kosovu i Metohiji i dalje moraju da koriste stikere na svojim automobilima, za razliku od vozila sa RKS tablicama kojima je Vlada Srbije omogućila nesmetano kretanje.

Tzv. kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da će odluku o ukidanju stikera doneti u narednih nekoliko dana, kada se uveri da Srbija poštuje ranije donetu odluku.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Veljko Odalović, predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica.

foto: Kurir televizija

- Da počnemo od izjave gospodina Borelja. On je trebalo da zna da su jedini koji nemau benefite od vizne liberalizacije Srbi sa Kosova i Metohije. To govori o jednom kranje nekorektnom odnosu i dvostrukim aršinima kada je u pitanju srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ništa se ne dešava slučajno. Postoji jedna ozbiljna koordinacija - rekao je Odalović i dodao:

- Evropski zvaničnici koji šalju poruke da će to biti u nekom postupku, a pitanje kad, možda i nikad, veoma zabrinjavaju. Dešava se ono što je Kurti davno najavio, a to je ili da Srbi uzmu kosovske pasoše ili da se isele i presele u središnji deo republike Srbije, uzmu regularne pasoše i koriste benefite bezviznog režima. Nijedna od tih opcija nije dobra niti povoljna.

Gajović je ocenio da je zbog koordinacije Kurtija sa njegovim kako je rekao zapadnim mentorima manevarski prostor Srbije sužen:

foto: Kurir

- Situacija je očito zategnuta, složena i verovatno će to tako biti sve dok Kurti ima vetar u leđa svojih mentora iz zapadne Evrope. Nama je kao Srbiji prostor da se nešto učini za Srbe sa KiM veoma strešnjen i sužen. Jedino što tu može da se uradi jeste da se snažno pritiskaju međunarodne institucije. Tu pre svega mislim na Savet Evrope i Evropsku Uniju. Treba da se pozivamo što je više moguće na međunarodno pravo koje je nažalost toliko puta pogaženo od strane kosovskog režima da je to prosto za neverovati koliko se na to žmuri.

