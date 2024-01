"BIO JE OGROMNA SNAGA ZA SRBE NA KOSOVU I METOHIJI!" Odalović o ubistvu Ivanovića: Prištini odgovara da se ovaj slučaj ne razreši

Danas se navršava šest godina od ubistva Olivera Ivanovića, srpskog političara i predsednika Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. U Mitrovici će u dva navrata biti obeležena godišnjica.

Povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Veljko Odalović, predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica i Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

foto: Kurir televizija

Bratina je izrazio pesimizam po pitanju utvrđivanja krivice za ubistvo Ivanoviać:

- Mislim da ne možemo da očekujemo ništa slično. Mislim, mi smo imali nekoliko tvrdnji o tome šta je bio uzrok i ko je navodno ubio Olivera Ivanovića, ali do sada to izgleda da ništa nije potvrđeno. Mnogi govore da znaju čoveka koji ga je zapravo ubio, da je neki Albanac u pitanju. Ne vidim da možemo da izađemo na zelenu granu bilo kakvim suđenjem, dokazivanjem toga, racionalnim pravnim postupkom - rekao je Bratina i dodao:

- Bojim se da ovo postaje politička igra. Vidimo da se mnogo toga vezanog za ovaj slučaj zloupotrebljava u političke svrhe. Mislim da je inače Oliver Ivanović, naravno posle smrti, imao puno poštovalaca u Severnoj Mitrovici i bio je jedan od tih snažnih ljudi u Severnoj Mitrovici. Na žalost, po mom sudu, ubistvo Olivera Ivanovića značilo je samo uneti novi razdor između Srba.

Odalović je konstatovao da bi trebalo što pre zaokružiti slučaj najviše zbog Ivanovićeve porodice:

foto: Kurir televizija

- Ono što bih stvarno želeo je da se to što pre okonča, mislim i zbog porodice i zbog tih ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, ali i šire naše javnosti, jer Oliver Ivanović je sve zaslužio samo ne da bude ubijen. Mislim, on je čovek koji je stvarno bio jedna realna snaga i jedan realan potencijal i kapacitet koji je mnogo značio tom narodu koji je živeo na Kosovu i Metohiji. Ja njega znam iz nekih još, da ne kažem, kraja 80-ih, 90-ih i kasnije i to je čovek koji je stvarno imao jednu energiju koja je uvek bila usmerena u dobrom pravcu. Čak i kada je kritikovao, čak i kada se nije slagao, on je bio duboko ubeđen i duboko uveren u to da radi ispravnu stvar.

Istakao je da Prištini nije u interesu da se ubistvo razreši:

- Njima nije u interesu da se ovo završi, jer pitanje je gde će do kraja trag da dovede i pitanje je koliko je i ko je sve umešan u celu ovu priču. Tako da, kada bi oni bili sigurni da su to činili samo Srbi to bi već znali. Jer to bi bilo vrlo dobro iskorišćeno za jednu novu propagandu i poruke koje bi išle u prilog Prištini, da je taj sever Kosova i Metohije bilo mesto nestabilnosti, kako su oni u Prištini vrlo često govorili, kriminala i svega onoga zbog čega bi našli razlog da pravdaju sav teror koji je sad uspostavljen na tom prostoru. Tako da, žao mi je stvarno jer kažem.

Kurir.rs

