STOPU NEZAPOSLENOSTI MORAMO DRŽATI ISPOD 10 ODSTO Vučić iz Davosa: Narod voli ljude koji rade i koji se bore za svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa gde će boraviti do 19. januara na Svetskom ekonomskom forumu.

Želimo da uspostavimo bližu saradnju i sa Mostarom - istakao je na samom početku predsednik, a potom se dotakao i situacije na Kosovu i Metohiji:

- Nadam se da odlazak Srba sa KiM nije u interesu, ne samo Evrope, nego ni sveta. Treba da im se omogući da ostanu da žive u svojim kućama, u skladu sa principima koji su potpisani 2015. godine, koje smo potpisali i u skladu sa novim planom za Zajednicu srpskih opština. Ako neko i to hoće da sruši, onda šta Srbima ostaje?

- Hoću ljudima da objasnim prvo ovo: Ljudi misle da niko ne brine o njima kada se pojave na našem aerodromu i kada dugo čekaju da prođu pasošku kontrolu. Nije to lako ni jednostavno rešiti. Naš aerodrom je jedan od lepših u Evropi i on raste. Međutim, tu se stvori usko grlo i ljudi su nervozni posebno u letnjim mesecima. Razgovarao sam s tim ljudima o svim detaljima, upoznao ih s problemima. Verujem da će sa više brige i pažnje moći da se obavlja taj posao, razgovarao sam sa Kuvajtskim fondom.

- Razgovarao sam sa Volfgangom Šmitom, veoma važnim čovekom iz kancelarije Olafa Šolca, sa ljudima iz Kuvajtskog fonda, koji preuzimaju poslove na našem aerodromu, sa ljudima iz Rio Tinta... Naš narod mora da bude zadovoljan, tu moraju da budu najviši standardi u svetu. Moja pozicija kao predsednika jeste drugačija, a nisam krio nikada da želim da razgovaram o tome kada je reč o Rio Tintu. Rekao sam da moramo da ponude najčistija rešenja i za prirodu i ljude. Najniža plata zaposlenog negde na Zapadu Srbije bi bila 1.000 evra. Zamislite kako bi to snažilo i ojačalo Srbiju. Da li ćemo moći bilo šta da se dogovorimo to je pitanje za budućnost, ali je važno da mi saslušamo njih i otvoreno razgovaramo o svemu da vidimo da li možemo to da isporučimo, mogu li naše reke i planine da budu čiste. To je posao koji nije ni danas ni sutra ni prekosutra, već posao za sledeću Vladu.

- Razgovarao sam sa predstavnicima iz Azije. Iz Azije nam stiže sve veći broj investicija, kako iz Kine, Japana, ali i iz Koreje. I nadam se da će da stiže još više.

O situaciji na KiM

- Nije moje da govorim u ime evropskih predstavnika, ali razgovaraću sa našim italijanskim prijateljima, sa svima i svi će morati da razumeju o čemu je reč. Reč je o progonu srpskog stanovništva sa prostora KiM. Mislim da su svesni posledica, da će pomoći da do takvih stvari ne dođe, nadam se.

- Imao sam super, prijateljski, bratski razgovor sa mađarskom predstavnicom. Vaterpolistima želim veliki uspeh u budućnosti, sve funkcioniše perfektno.

- O'Brajan je čovek koji je izuzetno inteligentan. Razgovor nije bio jednostavan, bio je dug, gotovo 2 i po sata, i duže je trajao naš razgovor.

- Predstavićemo sve ono što ćemo da uradimo u narednom periodu. Ove godine očekujem malo veći rast u odnosu na prethodnu godinu. Penzije i plate idu gore na ozbiljan način. Inflacija ide ispod 3 odsto, sve će manje biti problema. Ako smo na 2 odsto u problemu smo, onda nećemo moći sve ove probleme da izguramo, ali ako smo na 3 i po odsto što MMF projektuje, onda ćemo moći sve to da ostvarimo. Predviđeno je za nas da sledeće godine po stopi rasta budemo najbolji u regionu, a u tome možemo da uspemo samo ako ulažemo u ove projekte.

- Stopa nezaposlenosti u našoj zemlji više nikad ne sme da pređe 10 odsto. Mi hoćemo za Expo da imamo autonomna vozila bez vozača. Hoćemo da imamo stanica za punjenje električnih vozila u svakom mestu u Srbiji, a pri tome i da sačuvamo naše stanovništvo na KiM.

- Narod voli ljude koji rade i koji se bore za svoju zemlju, a ne one koji kukaju nad sobom, a ustvari ništa za ovu zemlju nisu uradili. Moj posao je da radim za svoju zemlju, a oni nek pričaju - rekao je Vučić.

- Ljude interesuje kako će Srbija da napreduje. Pozivamo sve, ima mesta za sve, za svakog čoveka koji voli svoju zemlju dobrodošao je - rekao je.

Podsetimo, tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić ima i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojnim predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija, navedeno je u saopštenju.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (SEF) u Davosu počeo je prekjuče i trajaće do 19. januara, a na njemu učestvuje više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, 1.000 partnera SEF, kao i lideri civilnog društva i stručnjaci.

