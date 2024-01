"NIJE NA EU DA SE MEŠA U IZBORE U SRBIJI" Evroparlamentarac kritikovao kolege: Ljudi su rekli da žele politiku predsednika Vučića

- Za šta tačno optužujemo Srbiju? Šta je problem? Jel to što je pobedila stranka SNS? Da li navijamo za opoziciju u Srbiji protiv Vučića? Kolege, nije na EU da se meša u izbore u Srbiji. Svaka zemlja je slobodna da bira, to je demokratija - rekao je on i dodao:

- Za 50 godina nikada nije bilo pitanja o izborima. Ljudi u Srbiji su rekli da žele politiku predsednika Aleksandra Vučića.

Nezavisni mađarski poslanik Andor Deli rekao je da je upravo zbog ovakvog mešanja u unutrašnja pitanja drugih zemalja i opao kredibilitet Brisela.

- Žalosno je što se taktika koja se vodila protiv Mađarske sada vodi protiv Srbije. Ali, kao što nije uspela u Mađarskoj, neće ne u Srbiji.

- Kredibilitet EU se drastično smanjima u mnogim zemljama, upravo zbog ovakvih reakcija, i mešanja u unutrašnja pitanja zemalja.

Kurir.rs

Bonus video:

01:14 GRAĐANI KOSOVA MOGU BEZVIZNO DA PUTUJU UNUTAR EU! Sagovornik Kurira analizira: Realizujemo ono što je prethodna vlast prihvatila!