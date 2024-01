MINISTAR VUČEVIĆ NAJAVIO: Imaćemo prikaz naoružanja sa predsednikom, insistiraćemo na ukidanju suspenzije vojnog roka

Ministar odbraneMiloš Vučević najavio je danas godišnju analizu stanja u Vojsci Srbije koja će biti 30. januara.

-Čeka nas 30. januara veoma važan događaj za Vojsku Srbije. To je godišnja analiza stanja u Vojsci Srbije, kada vojni vrh podnosi izveštaj predsedniku države. Mislim da ćemo imati i jedan prikaz naoružanja sa predsednikom i naravno da ćemo insistirati da treba ukinuti suspenziju vojnog roka, naš predlog je do četiri meseca i da to nije priprema za rat, već da sačuvamo državu, da imamo generacije koje znaju da brane svoju državu, da imamo momke koji znaju da brane svoje porodice, majke, očeve, svoje supruge. A i da znamo kako se postupa u elementarnim nepogodama, jer je pored policije naša vojska uvek pomagala. I to je oduvek bilo, jer je naša vojska narodna vojska. Od Prvog srpskog ustanka je izašla, ponikla i to je deo našeg naroda. Tu je i pitanje savremenih uslova života, uslova u kasarnama, regrutacioni i zdravstveni centar, pravila koja treba definisati, pitanje interneta, mobilnih telefona. Naravno, da vidimo i one koji će imati prigovor savesti. Ako imate pravo po Ustavu da istaknete prigovor savesti, to je po pitanju nošenja oružja, a ne uniforme. Ne morate da nosite pušku, ima u kasarnama i drugih zadataka. Odmah da najavim, vrlo precizno ćemo o tome da razmišljamo- duplo duže trajanje za one koji neće da nose oružje. Prigovor savesti se odnosi na nošenje oružja, a ne na nošenje uniforme. Ima da se čisti krug, logističke akcije, da pomažete one koji nose oružje. Nastavićemo dalje naoružavanje vojske Srbije, ne da bismo se takmičili nego čuvali državu.

