IGRAM SUROVU IGRU! Gazda Jezda na kraju intervjua koji je uzdrmao Jugu: Ovako radi HERC-MAŠINA koja ubija ljude preko telefona

Jezdimir Vasiljević, nekadašnji vlasnik banke "Jugoskandik", na kraju čuvenog intervjua datog 1994. godine u Ekvadoru uredniku Studija B Miloradu Roganoviću, izjavio je da igra "surovu i monstruoznu igru".

Takođe, Gazda Jezda je u poslednjem delu intervjua govorio o herc-mašini, pendrecima sa elektrošokovima i specijalnim torbama za prenos dokumenata, koji su, prema njegovim tvrdnjama, ostali u kancelariji generala Negovanovića, tadašnjeg ministra odbrane.

U prethodnim delovima intervjua Vasiljević je često pominjao herc-mašinu, a sada je pojasnio o čemu se radi:

"Herc-mašina služi za ubijanje ljudi zvukom preko telefona. Imaju je Rusi i Amerikanci. Priključi se na telefon i kad vam se javi određena osoba pusti se ultrazvuk jačine 60 herca. Međutim, u današnjoj medicini može se apsolutno otkriti da je mašina bila uključena, jer slušalica obavezno puca. I, naravno, nesretniku dolazi do pucanja bubnih opni i izliva krvi u mozak, jer ultrazvuk ide brzinom od 106 metara u sekundi. Nema šanse da preživi. Poslednji put su je iskoristili Izraelci kada su u Tunisu ubili saradnika Arafata. Gde je ta mašina? Ne znam. Sve je to ostalo kod Negovanovića u kancelariji. Kome je dalje predata? Ne znam. I da li neko zna njome da rukuje? Ona ima svoju karticu i program. Kao mina, da se ne bi zloupotrebljava stalno. Bilo je par stručnjaka koji su znali njome da rukuju. Izraelci su im pokazali kako. Međutim, gde je sada, zaista ne znam".

Pendreci sa elektrošokovima su zabranjeni...

"Sve je to ostalo tamo u Generalštabu, posle ih je koristila milicija".

Specijalne tašne za prenos dokumenata?

"I one tri tašne sa 40.000 volti sa daljinskim upravljačem na 70 metara ostale su tamo".

Pred decembarsku konferenciju u Ženevi u pratnji predsednika Miloševića bio je jedan visoki vojni funkcioner - general, čija je kasa u tom trenutku obijena. Vi ste prisustvovali tom obijanju. Šta možete o tome da kažete?

"Izvučena su dokumenta da bi se pratio Milošević. Kakve naloge daje i kakve dogovore potpisuje. Nalog da se iseče kasa dao je general Života Panić".

Mislite li da će, kada bude objavljeno sve ovo što smo pričali, dati neke rezultate?

"Čujte, to što sam ja vama pričao, na nekom drugom mestu ispričano je desetak puta i pre godinu dana, a ove priče znaju svi oni, od Miloševića, pa do Stanišića. Međutim, oni se osećaju sasvim sigurno sada, jer završavaju te prvljave poslove za određene krugove stranih obaveštajnih službi i onih koji su planirali rascep Jugoslavije. Što se tiče našeg odnosa, mog i njihovog, to apsolutno međusobno znamo. To javnost ne zna, ali mi znamo. Što se tiče obične publike, verujte mi da ne znam. Možda poveruju dva dana, pa će treći dan, prvi program, drugi, treći, Novosti i Politika, državni listovi, oni kupljeni što ližu cipele, da preokrenu u svoju korist. Nije mi puno važno. Čekam svoj trenutak".

Kakvu igru sad igrate?

"Surovu i monstruoznu".

Ne deluje optimistički?

"Videćemo", zaključio je na kraju intervjua Jezdimir Vasiljević.