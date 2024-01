ŽORŽA SMO STIGLI, A TAJ LAINOVIĆ MOŽE DA BEŽI, ALI ĆEMO GA NAĆI: Gazda Jezda priznao UBISTVO, a onda zapretio opasnom kriminalcu!

Tokom intervjua, koji je dve godine po odlasku iz Srbije dao u Ekvadoru, Jezdimir Vasiljević je zapretio jednom od najopasnijih kriminalaca tog vremena! Otkrio je da su mu oni kidnapovali decu i najavio da će ih "pobiti" i ponudio novac za njihove glave.

Gotovo 2 godine pošto je propao u zemlju, vlasnik banke "Jugoskandik" pojavio se na krovu sveta, u glavnom gradu Ekvadora, Kitu i dao novinaru uredniku Studija B Miloradu Roganoviću. Misterija o Vasiljeviću tada je postala još veća. Na početku intervjua, cela Srbija ostala je u šoku, kada je Vasiljević izjavio da je za nekoliko generala spremao državni udar, koji nije uspeo. Kako je odmicao razgovor u Kitu, prestonici Ekvadora, šok gledalaca bio je veći.

Na pitanje novinara o tome da li je kupovao socijalni mir, Vasiljević je to potvrdio i naveo da je sprečio štrajk u Elektronskoj industriji "Niš" kada je došao sa milionima, pa je preuzeo proizvodnju posle čega su se televizori EI "Niš" prodavali kao uređaji "Jugoslandik". Dodao je da je još nekoliko državnih firmi privatizovao.

Dodao je da je, po dogovoru sa džavnim funkcionerima otišao u Crnu Goru, gde je kupio ostrvo "Sveti Stefan" kako bi popravio socijalnu situaciju u ovoj republici i da bi nekoliko fabrika nastavile sa radom. Dodao je da je dobio odobrenje vlasti iz Srbije da uloži do 100 miliona maraka u Crnu Goru, koja mu je ustupila 5 benzinskih pumpi, skladište za naftu.

Milorad Roganović ga je upitao kako je doveo najčuvenijeg šahistu sveta, Amerikanca Bobija Fišera na Sveti Stefan.

Vasiljević je objasnio da je preko prijatelja doveo Fišera, usred embarga u Jugoslaviju. Usledilo je pitanje u vezi sa masonerijom, odnosno čuvenim masonskim znakom.

Simbol "Jugoskandika" je onaj čuveni trougao, a isti trougao se pojavljuje i ovde u Ekvadoru u vašoj novoj firmi, a sličan simbol se pojavljuje na novčanici od jednog dolara. To upućuje na "slobodne zidare"?!

- Da, ali ja o tome ništa ne mogu da kažem, samo da je sličan.

Usledilo je pitanje o kidnapovanju dece Jezdimira Vasiljevića.

Silom prilika umešani ste u jednu novu aferu, kidnapovani su vam deca i žena?

- Jeste, uradio je to Branislav Lainović Dugi, sa pokojnim Žoržom Stankovićem i Brankom koji je pucao na onog poslanika Đukanovića. Oni su došli u Italiju, do zadnjeg dana smo se ja i Dugi čuli telefonom, a onda su mi oni kidnapovali decu i tražili milion dolara, što mi je bilo jako smešno, jer su mogli glatko da traže i 10 miliona. Šta su hteli, da li samo da dođem tamo da bi me likvidirali, ili je to bila opomena da ne pokušavam više šta sam pokušao u Jugoslaviji. Od svih koji su učestvovali u tom kidnapovanju, živ mi je utekao samo Lainović, Žorž Stanković je, kao što znate poginuo, Ali nadam se da i taj Lainović neće dugo jer za njim postoji zvanična poternica Interpola. Ja sam ponudio 20.000 maraka za informaciju gde je, a 50.000 maraka za njegovu glavu. Može on da beži koliko hoće, ali ja i moji prijatelji ćemo ga naći. Kidnapovao mi je decu, od njih su tojica u zatvoru, ostali su poginuli.

Kako ste saznali?

- Pa zato što su me on i Žorž lično zvali.

Postoji priča da ste vo bili lično umešani u oslobađanje?

- Sa grupom specijalaca Interpola smo napali te noći. Kroz prozor su nam utekli samo Žorž Stanković i Lainović. Žorža smo stigli, Lainović nam je utekao.

Šta to znači Žorža smo stigli?!

- Stigli u Jugoslaviji i ubili. Postoji čovek u Jugoslaviji, nekada visoki funkcioner u policiji. Zna za njega i ove ostale.

Vasiljević je zatim zapretio smrću novinaru Vanji Buliću i rekao "da će ga ubiti" jer je navodno izmišljao priče o njemu. Usledila je ponovo pretnja da će vratiti u Jugoslaviji, "razbiti lopovsku mafiju" i da neće nikom praštati.

Jezdimir Vasiljević - gazda Jezda Eksluziva sa Ekvadora Nekadašnja novinarka Studija B Branislava Milunov rešila je da objavi intervju sa Vasiljevićem u 6 nastavaka, ona je u svom postu objasnila motive. Godinama čuvam te VHS kasete sa snimcima iz Studija B. Jednu baš ne diram jer piše Top gun...šta će mi, znam film napamet. Al kad sam davala Marijan Zivanovic neke kasete da mi prebaci na cd dadoh i ovu. Zove me Maki, pita jel znaš šta imaš ovde? Rogana i Jezdu. Baš tako je rekao. Jedva sam čekala da vidim snimak koji je, kada je emitovan, bio čista ekskluziva, a bogme je i danas posle toliko godina. Volela bih da i Milorad Roganović i Dragan M. Kojadinovic i svi koji se sećaju detalja dopišu. Kada je Jezdimir Vasiljević napustio Jugoslaviju marta 1993. sve do Budimpešte pratio ga je novinar Slobodan Boban Orlić. Posle nekog vremena gazda Jezda se smestio na Ekvadoru i onda pozvao Studio B da dođe u Kito i uradi sa njim intervju. Tog zadatka prihvatio se Rogan i sećam se priče da su samo njega pretresli na granici i uzeli mu sav novac koji dobio za put. Tako da je u Kito otišao bez kinte ali je zato tamo dočekan kao kralj. Jezda ga je čekao na pisti sve sa svojom svitom i Rogan je bio njegov gost skoro mesec dana. I onda su seli i pričali. Ja sam ceo razgovor tj snimak podelila u 6 priča pa evo nastavka u četvrtak. U ovih deset minuta Jezda govori o svojoj ulozi u pokušaju svrgavanja Slobodana Miloševića