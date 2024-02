VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI IZ NJUJORKA: Imati stav i hrabrost - to pravi veliku razliku u odnosu na PODANIČKU SVEST

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka.

Predsednik je na početku svog izlaganja prokomentarisao sastanak sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterašom.

- Imati stav, imati malo hrabrosti, ponosa, to je mala stvar, obična stvar, ali pravi veliku razliku u odnosu na podaničku svest i podanički mentalitet onih koji ništa drugo ne umeju, osim da služe tuđim interesima. Kao predsednik Srbije služiću interesima svog naroda, nikome i nikada nikom drugom. A što se njih tiče, mislim da su ovim što su radili u Strazburu sve pokazali. Znate, oni su tražili zaustavljanje finansiranja Srbije, zaustavljanje izgradnje pruga i puteva po Srbiji. Zbog svojih jeftinih poena. E to pravi ogromnu razliku između nas. To nije razlika između političkih partija. To je razlika civilizacijska, u kulturi pristupa, u ljubavi prema svojoj zemlji.