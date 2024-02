PROTEST U KOSOVSKOJ MITROVICI SUTRA U PODNE Srbi žele da ukažu na obespravljen položaj

Raspoređivanje pripadnika specijalnih jedinica, isključivo albanske nacionalnosti u sredinama naseljenih većinskim srpskim stanovništvom, hapšenje Srba nakon višednevnih protesta i barikada, brutalni upadi policije, zatvaranje i oduzimanje prostorija i objekata srpskih institucija, ukidanje platnog prometa i zabrana dopremanja dinara - neki su od razloga zbog kojih Srbi na protestu žele da da se čuje i njihov glas.

- Najviše pogađa one penzionere koji svoje penzije primaju na ruke, koje im donosi poštar. To su uglavnom starije osobe, sa nekim nedostacima, da jednostavno ne mogu sami da podignu penziju. Zamislite da jedan takav penzioner i jedna takva osoba sa bolestima mora da ode do Kuršumlije da podigne svoju penziju", rekao je Vesko Stojković, predsednik Saveza penzionera KiM.

Pored penzionera na udaru su prosvetni i zdravstveni radnici, zaposleni i sve institucije Republike Srbije koje deluju na KiM, škole i bolnice.

I pre zabrane dinara, centralne vlasti u Prištini su blokirale plasman gotovih proizvoda iz fabrika u centralnoj Srbiji. Mesecima nema prehrambenih proizvoda, nema novina, nema dovoljno lekova.

Poslednjih dana policija pretresa i zatvara prostorije Privremenih organa Vlade Srbije u metohijskim selima, gde je Srba malo i nemaju nikakvu zaštitu.

Protest u Kosovskoj Mitrovici je, kažu organizatori, prilika da se ukaže na arogantno ponašanje vlasti u Prištini.

"Treba uputiti poruku svetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem za političku opciju, ali ostanak je vezan za primanja, za ekonomiju i osnovne životne uslove da se ostane", kaže Vesko Stojković.

Protest u Kosovskoj Mitrovici podržala je i Srpska lista, uz poziv Srbima da je od izuzetnog značaja da svojim prisustvom u velikom broju pokažu vlastima u Prištini da se protive "antisrpskim odlukama i da žele da u miru ostanu da žive na svojim vekovnim ognjištima”.

Eparhija raško-prizrenska je saopštila da su Srbi za vlasti u Prištini bili i ostali građani drugog reda. Uputila je apel svojim vernicima na Kosovu i Metohiji da u ovim trenucima pokažu dostojanstvo, hrabrost, snagu, narodno jedinstvo i trpljenje.

"U ovoj situaciji ne smemo da budemo malodušni. Ne smemo da dopustimo da budemo zastrašeni, jer svako nasilje dolazi iz straha i nesigurnosti, svaki strah i briga iz nedostatka vere u Boga. Arogantno ponašanje vlasti u Prištini izraz je pre svega kukavičluka i slepe mržnje, jer lako je sprovoditi teror nad onima koji nisu zaštićeni i koji na Kosovu i Metohiji žive kao živi taoci. Stoga ne smemo da popustimo pred ucenama, već da se za svoja prava borimo mirno, dostojanstveno, ostajući pre svega odani Bogu i privrženi ovom čudesnom prostoru, gde vekovima živimo i opstajemo", navodi Eparhija.

Protest Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice zakazan je za podne.

Kurir.rs/RTS