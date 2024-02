ANA BRNABIĆ O SEDNICI SB UN: Svet prvi put čuo da je ono što radi Kurti zločin protiv čovečnosti

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić rekla je da je sednica Saveta bezbednosti UN o KiM bila istorijska. Po prvi put svetska javnost je čula argumente da ono što radi Kurti je zločin protiv čovečnosti. Mogli su se čuti korektni tonovi SAD, negativno me iznenadio stav Švajcarske, napomenula je Brnabićeva.

Predsednica Vlade Ana Brnabić rekla je da je predsednik Aleksandar Vučić mudro počeo raspravu na sednici SB UN sa ukidanjem dinara, jer je taj dokaz životno važan za srpsku zajednicu i predstavlja poslednji u nizu sistemskih planskih, namernih poteza Kurtija i Prištine ka kreiranju nepodnošljivih uslova za život čime izazivaju nepopravljivu štetu za srpski narod, što je po definiciji zločin protiv čovečnosti, zločin progona.

Prema njenim rečima Vučić je pokazao šta je sve Kurti činio od ukidanja tablica, preko konfiskovanja imovine, ugrožavanja Srpske pravoslavne crkve, pa do prisustva oružanih formacija, napada na Srbe i nekažnjavanja napadača.

"U završnoj reči Vučić je rekao da je po Rezoluiciji 1244 jedini teritorijalni integritet koji je narušen teritorijalni integritet Srbije. On je stavio fokus na Međunarodni krivični sud, i otvorio drugu temu, o čemu moramo da pričamo. Jasno je pokazao da to što Kurti radi predstavlja zločin protiv čovečnosti i to je novo", istakla je premijerka.

Napomenula je da je predsednik Vučić čekao pravi trenutak kako bi tražio sednicu SB UN o KiM i da je nije nije olako tražio, već je čekao da može da pokaže da su na KiM nepodnošljivi uslovi za život.

Dodala je da je sednica tražena u nekom prethodnom trenutku ne bismo imali ovako jak utisak, čime je kako je rekla Vučić pokazao lidersko ponašanje.

"Sednica SB UN je zakazana nepunih 13 sati nakon što je tražena, i to pokazuje koliko je ovo važno i dolazi u pravom trenutku. Niko nije bio protiv, jedina rasprava je bila da li će biti zatvorena ili otvorena za javnost", kaže Brnabićeva.

Premijerka je prokomentarisala stavove država na sednici, rekavši da su mogli da se čuju korektni tonovi SAD i da je između 7 i 9 država od 15 imalo kritičan stav prema potezima Prištine.

Premijerka Brnabić je istakla da je zanimljivo da je tek u replici Aleksandar Vučić pomenuo da je Beograd unajmio britansku kompaniju "Henderson" da unese dinare na KiM, što mu je bio ključni argument kada je Kurti rekao da su Srbi krijumčarili novac.

O rezoluciji koju je usvojio Evropski parlament

Brnabićeva je prokomentarisala to što je Evropski parlament izglasao rezoluciju o Srbiji kojom se Beograd poziva na nezavisnu međunarodnu istragu o nepravilnostima na poslednjim izborima u Srbiji.

"Rezolucije dođu i prođu to kažem i dan posle. Ovo što je uradila srpska opozicija u Strazburu ostaće upisano za generacije, da su postojali ljudi koji su tražili da se ukine suverenitet sopstvene zemlje jer kada se traži međunarodna isrtraga, to predstavlja to“, navela je Brnabićeva.

Premijerka je podsetila na istorijska dešavanja kada je u Julskom ultimatumu pre 110 godina, srpska vlada prihvatila sve osim međunarodne istrage.

"Mi smo tada izgubili polovinu muške populacije, jer smo čuvalai suverenoitet“, istakla je premijeka.

Zamerila je delu srpske opozicije što nije nijednom rečenicom napomenula da je Srbima na KiM bilo zabranjeno da glasaju, kako kaže, da su to uradili "Kurti ne bi mogao da koristi ovu rezoluciju protiv srpskog naroda".

(Kurir.rs/RTS)