AMERIKA POSLALA JASNU PORUKU U VEZI SA UKIDANJEM DINARA NA KiM! Ambasador Hovenijer: Odnosi Vašingtona i Prištine su narušeni!

Ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer poručio je danas da su odnosi SAD i prištinskih institucija narušeni zbog odbijanja vlade Aljbina Kurtija da uvaži zabrinutost Vašingtona u vezi sa primenom uredbe tzv. Centralne banke Kosova kojom se zabranjuje upotreba dinara, prenosi Kosovo Online.

On je ponovio zahtev da se primena odluke u vezi sa platnim prometom odloži.

- Smatrao sam važnim da iskoristim ovu priliku da osiguram da nema nesporazuma oko zabrinutosti SAD u vezi sa primenom uredbe CBK. Poruka pomoćnika državnog sekretara SAD Džejmsa O'Brajena početkom nedelje je bila jasna, moja poruka je bila jasna, i poruka ambasadorke SAD pri UN je bila jasna. SAD su veoma zabrinute načinom na koji je primenjena uredba CBK. Tu zabrinutost smo izneli javno, kao i privatno - istakao je Hovenijer u izjavi novinarima.

Naglasio je da se SAD ne mešaju u to kako Kosovo reguliše svoj finansijski sektor, niti koje mere preduzima za smanjenje rizika od finansijskog kriminala, kao ni u Ustav Kosova ili autoritet CBK.

- Ali, mi smo u više navrata pozivali vladu da odloži primenu uredbe, jer je potrebno mnogo pripremnog rada kako bi se spečile posledice po pogođeno stanovništvo. Posebno smo tražili dve stvari. Jedna je da je potrebno da postoji procedura koja bi omogućila Srbiji da transferiše fondove u skladu sa uredbom CBK i poštovanje evropskih standarda. Za uspostavljanje takvih procedura potrebno je razgovarati u okviru dijaloga. Pozivamo Kosovo i Srbiju da se konstruktivno angažuju oko toga. Do tada je neophodno da se nađu prelazna rešenja koja bi omogućila Srbiji da nastavi da osigurava fondove za socijalne usluge, kao što su penzije, pomoć samohranim roditeljima, socijalna pomoć, zdravstvo i obrazovni sistem. Do sada nije bilo napora da se to učini - rekao je Hovenijer.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.