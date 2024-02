DANI ODLUKE! Dogovor o Beogradu zavisi od buduće koalicije na republičkom nivou! Evo koje su OPCIJE U IGRI

Formiranje nove vlasti u Beogradu nije samo stvar matematike, što se pokazalo na konstitutivnoj sednici gradske skupštine u ponedeljak, kad je Srpska napredna stranka demonstrirala svojevrsno nemirenje sa situacijom u kojoj bi vlast mogla da formira sa tek natpolovičnom većinom.

Do 1. marta, za kad je odloženo konstituisanje beogradskog parlamenta, vode se razgovori da svih šest odbornika pokreta Branimira Nestorovića "Mi - glas iz naroda" podrže vladajuću koaliciju, a sagovornici Kurira su uvereni da pregovori prelaze okvire Beograda i da su skopčani i s republičkim nivoom, gde je većina kristalno jasna i ubedljiva po broju mandata, ali tek se očekuje formiranje vlade Srbije.

Viša matematika

Iz Nestorovićevog pokreta nisu odgovarali na naše pozive, te se još ne zna da li će ostati pri stavu da nikome neće davati podršku jer treba ponoviti izbore.

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da se trenutni razgovori vode o tome da li će Nestorovićevi odbornici podržati većinu i da u tome oni traže "nešto više".

- Sad je već izvesno da se neće ići na većinu ako to podrazumeva pabirčenje i prihvatanje pojedinih preletača, jer da je to u igri, već bi se desilo 19. februara. Bilo je različitih nagađanja, ali nije više reč o matematici i sad je to jasno. Želja SNS je da čitava lista to podrži. Ne vidim da će biti bitno različita stvar ako se izbori ponove. Ne verujem da će SPS i SNS uspeti da osvoje dovoljno mandata, a o opoziciji da ne pričamo. Jedino što može da se dogodi jeste da možda neke druge manje stranke prođu, pa da onda one igraju neku ulogu. Ali ne vidim da bi se stvar raščistila. Da je sad situacija takva da SPS može da napravi sa opozicijom većinu i kad bi to hteli da urade, niko iz opozicije ne bi rekao da su preletači, već bi to jako pozdravili - kaže Vuletić.

U slučaju novih izbora, naš sagovornik smatra da je apsolutno očekivano da pred biračima bude prekomponovana izborna ponuda da bi se izbegla ova situacija.

- Kad bi se sada ponovili izbori, ne verujem da se desilo nešto tako dramatično da bi SNS i SP zajedno imali 56 odbornika, a ne verujem ni da bi opozicija ovakva kakva je dobila 56 odbornika. Da li će se davati ustupci Nestoroviću i koji, videćemo. Ali siguran sam da se ti ustupci ne tiču samo Beograda, to je skopčano s republičkim nivoom. Ako jeste, to onda dodatno smanjuje manevarski prostor za vođenje politike - napominje Vuletić.

Vaganje

Izvršni direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kaže za Kurir da je u ovom trenutku jedino izvesno da legalna većina postoji i da je sad sve stvar političke procene i odluke najveće stranke.

- To jeste i blizu legitimiteta, ali SNS je hteo da kaže da nije najzadovoljniji da se na taj način formira vlast u Beogradu. Pretpostavljam da se ta varijanta sada negde odmerava, kako će to odjeknuti u javnosti, da li se uopšte politički isplati... Mislim da truli kompromisi ne dolaze u obzir. Treba sad proceniti šta donosi više, a šta manje problema. Narednih desetak dana će tome poslužiti, pa će se doneti odluka da li da se ide na izbore ili da se ipak formira vlast i nastavi kontinuitet vladavine u Beogradu. Moguće je da se pregovori s Nestorovićem vode na oba nivoa. Politika i jeste pregovaranje, sve je i legalno i legitimno. Pitanje je samo koliko će biti korisno praviti kompromise - smatra Lacmanović.

Sastav beogradskog parlamenta SNS - 49 Srbija protiv nasilja - 43 NADA - 7 Mi - glas iz naroda - 6 SPS - 5

Sastav beogradskog parlamenta SNS - 49 Srbija protiv nasilja - 43 NADA - 7 Mi - glas iz naroda - 6 SPS - 5

