"OPOZICIJI JE CILJ URUŠAVANJE SRBIJE, OVO NIJE IZ NJIHOVIH GLAVA" Sagovornici Kurir televizije: ODBILI konsultacije zbog ovog

Predsednik Aleksandar Vučić danas u 08:30 časova počinje konsultacije o kandidatu za predsednika Vlade.

Planirani su sastanci sa predstavnicima izbornih lista Politička borba Albanaca se nastavlja – Šaip Kamberi i Ruska stranka – Slobodan Nikolić.

Prema rečima premijerke Ane Brnabić - Beograđani će izaći na nove izbore.

Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o ovoj temi jesu Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS, Đorđe Milićević, Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

Milićević je prvo pozvao opoziciju da učestvuje u konsultacijama, pa je rekao da se nada političkoj stabilnosti.

- To je nešto što je očekivano, predsednik Republike poziva sve liste koje su učestvovale na izborima, koje su prešle cenzus od 3 odsto, a na listama i političkim opcijama je da se izjasne da li će učestvovati na razgovorima. Za mene je, pre svega, odgovorno ako ste dobili poverenje građana, da se odazovete pozivu, a ne kako to čine pojedine stranke tzv. opozicije koji unapred najavljuju da neće učestvovati u razgovoru sa predsednikom Republike. Pa, ako ništa, toliko ste puta rekli da želite nešto da saopštite predsedniku, evo sada prilike da mu to i kažete - započeo je Milićević, pa nastavio:

- Možda imate alternativu ili put Srbije, pa zašto ne učestvovati? Ovo je normalna procedura, nakon toga, nešto što je nesporno je to da lista koja je dobila najviše poverenja, nakon konsultacija, mandatar će biti predstavnik iz redova SNS-a. Predložiće sastav Vlade Republike Srbije, važno je da su verifikovani mandati, a pre svega se nadam da će biti političke stabilnosti u Srbiji.

Bakarec nema dilemu da će svako ministarsko mesto biti popunjeno najkvalitetnijim ljudima:

- SNS ima značajne ljudske resurse, mi za kandidata za premijera imamo najmanje troje ljudi. Svako ministarsko mesto ima najmanje dva kandidata, iz bilo koje stranke, jer se odgovorno pristupa i unutar stranke se ljudi grade. Nije kao u opoziciji gde se rastaču, uništavaju, vređaju... Dakle, građani mogu da budu sigurni da će mandatar biti najkvalitetniji i najviše odgovarajuć tom trenutku. A ko će to biti, neka to pitanje ostavimo predsedniku Republike. To će se nekako iskristalista i kroz pomenute konsultacije. Te konsultacije se obavljaju zato što je to red, zajedno hoćemo i imamo program, ciljeve, ko s nama hoće da uzdiže Srbiju dobro je došao.

Predstavnici određenog dela opozicije neće na konsultacije, ali su hteli da idu kod predstavnika Evropskog parlamenta da se požale na rezultate izbora, pa je Miletić analizirao šta je krije iza toga:

- Iza toga se krije stalni pritisak na Srbiju, kontinuirano pravljenje prostora za podelu, mržnju, društvene antagonizme, za kreiranje ambijenta koji bi se spinovao medijski u Prištini, Hrvatskoj, u onom lobističkom delu EU koji radi antisrpski. Dajete im tako elemente sa kojima narušavaju naše interese. Ići i tražiti pogaču preko hleba je ravno izdaji. Ovo što se radi, zaista jeste na nivou svojevrsne izdaje. Ići i tražiti da vam neke strane zemlje izvrše istragu u vašoj zemlji i da vam onda šta? Ponište izbore? Na kom osnovu, kakav je to zakon, gde to ima?! Šta je ideja, ako nije urušavanje interesa Srbije u dugoročnom smislu. S moje tačke gledišta, to ne može biti iz njihovih glava. To može biti glava nekih inostranih službi koje procenjuju da im je potreba nestabilnost unutar Srbije koja bi se eksplatisala u narušavanju naših pozicija.

