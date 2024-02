ANALITIČAR DEJAN MILETIĆ O FORMIRANJU POKRETA ZA NAROD I DRŽAVU! Evo kada je realno da se oformi i kakav mu je potencijal

Pokret za narod i državu, čije je formiranje najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po svemu sudeći mogao bi da bude oformljen uoči predstojećih novih beogradskih izbora, za koje se prognozira da će se održati 28. aprila, ocena je analitičara Dejana Miletića.

Kako kaže za Kurir, nije uopšte nerealno da, u slučaju da nas na proleće čekaju izbori, ovaj pokret bude bude oformljen pre njihovog održavanja.

foto: Kurir TV

- Realno je da se do izbora formira taj jedan širi front koji bi svakako trebao da donese broj glasača koji prevazilazi onaj broj koji ima Srpska napredna stranka, imajući u vidu i sve one koji glasaju za predsednika Vučića. Verujem da je ogroman potencijal tog pokreta jer bi on bio dodatni sinergetski podsticaj ka budućnosti, front koji bi svima bio blizak osim onima koji bi da uruše Srbiju i njene institucije. Sigurno je da bi on bio pobednički na izborima, vođen pre svega Vučućem i brojnim istaknutim političarima - jasan je Miletić.