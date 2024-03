PENZIONERI NA KOSOVU I METOHIJI NE MOGU DA PODIGNU SVOJA PRIMANJA: Nemaju za osnovne namirnice, ni za lekove!

Penzioneri iz Severne Mitrovice okupili su se ispred Pošte sa namerom da podignu svoje penzije, ali u tome nisu uspeli jer dinara nema na šalterima, zbog čega, u izjavi za Kosovo onlajn, apeluju na međunarodnu zajednicu da stane na put Odluci tzv. Centralne banke Kosova o ukidanju dinara budući da nemaju sredstava ni za hranu, a ni lekove.

Penzioner Ilija Pelević poručio za da je sada kap prelila čašu.

- Ovo je krajnja opomena vladi Prištine, Kurtiju, Osmani i ostalima da moraju da reše problem u toku iduće nedelje. Mnogi penzioneri nisu primili penziju ni prošlog meseca. Imam deset unuka, šestoro dece i sedam zetova, 24-oro je nas. Osmoro primaju plate u Komercijalnoj banci, koja je zatvorena i izmeštena u Rašku. Dozvoljeno je da se primi ovde nadoknada preko Kom banke, ali ni dinara ovde nema. U prvom mahu nam daju 5.000 dinara i kažu da mogu samo da nam daju evre. Sada je najteže što su i evri nestali, pa sada nemaju ni evre da nam daju više - rekao je Pelević.

Dodaje da najteže prolaze nepokretni penzioneri kojima penzija stiže na kućni prag.

- To su ljudi koji primaju tuđu negu i pomoć, nepokretni penzioneri, penzioneri invalidi i osobe ometene u razvoju, oni su najviše ugroženi. Imam četiri slučaja gde odnosim preko poštara kući novac za tuđu negu i pomoć, prekjuče su dvojica dobili, a trojica još nisu dobili primanja - naglasio je.

Jedna od okupljenih, Dragica Ilić, istakla je da je odluka Prištine sve penzionere toliko ugrozila da nemaju svoj zarađeni dinar.

- Ne možemo da kupimo kilogram krompira, kilogram luka, jedan hleb, mleko, a za lekove da ne govorimo. Odluka je strašna i zato bih apelovala na sve koji mogu da utiču da se ona ukine, da bi mogli da živimo. Osnovno je da imamo primanja, to je egzistencijalno pitanje koje nam je neophodno za život - navela je Ilić.

Jovanka Lečić poručila je da su se najstariji sugrađani okupili zato što su im uskraćena primanja.

- Došlo je do toga da penzioner nema ni za lekove, a kamoli za životne namirnice. Skupili smo se da bi apelovali međunarodnoj zajednici i svim ljudima dobre volje da stanu na kraj ovome teroru i bezobrazluku Kurtija i njegove neovlašćene vlade i neovlašćenog Kosova. Zamolila bih sve ljude dobre volje da se stave u našu situaciju. Nije to samo stav penzionera nego je stav zdravstvenih radnika i svih uopšte koji su šezdeset i kusur godina lečili jednako Srbe, Rome i Albance i sve ljude dobre volje koji su na Kosovu. Neka se ovom stane na put jer mi smo ovde na našoj srpskoj Svetoj zemlji gde ima mesta za sve ljude, kao što je bilo do sada. Molimo međunarodnu zajednicu da stane tome na kraj - kazala je Lečić.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.