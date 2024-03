GLAVNI PREGOVARAČI O KiM SASTAJU SE NAREDNIH DANA U BRISELU: Lajčak se oglasio iz Prištine, evo šta je rekao o ukidanju dinara

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je, nakon sastanka sa zamenikom kosovskog premijera Besnikom Bisljimijem u Prištini, da se današnji razgovor ticao mnogih nerešenih pitanja izdvajajući dve teme kao najvažnije - primena postignutih dogovora i nedavna uredba Centralne banke Kosova o ukidanju platnog prometa u dinarima.

Lajčak je kazao da je današnja kratka poseta deo njegovih regularnih razgovora sa šefovima pregovaračkih timova te da je odlučio da u Prištinu dođe jer se sa Bisljimijem saglasio da bi bilo korisno da se vide lično i razgovaraju, preneo je portal Kosovo onlajn.

foto: Kosovoonline

Tokom sastanka razgovarano je o nekoliko pitanja, kaže Lajčak i ističe da su dva najvažnija.

- Jedno se odnosi na dogovor u vezi sa procesom normalizacije, što je jako važno za dijalog - kazao je Lajčak navodeći da su razgovarali o sporazumu koji je prošle godine prihvaćen u Briselu, a čija, kako napominje, primena još nije počela.

- Mi bismo voleli da vidimo bolji napredak u procesu primene i razgovarali smo kako da ubrzamo primenu. Drugo pitanje o kojem smo pričali, koje je isto važno, je nedavna uredba Centralne banke Kosova i platnog prometa. To pitanje je relevantno za dijalog i veoma je važno - kazao je Lajčak.

Podsetio je da je organizovao prošle nedelje sastanak u Briselu, 27. februara, i kazao da je on bio konstruktivan, da su uspeli da pronađu odgovore na nekoliko pitanja, ali da postoje i pitanja koja nisu u nadležnosti eksperata koji su prisustvovali sastanku o čemu je danas razgovarao sa Bisljimijem.

Najavio je da će se razgovori nastaviti te da planira da organizuje još jedan sastanak na nivou šefova pregovaračkih timova u narednim danima.

- To je glavni razlog moje posete Prištini danas - rekao je Lajčak.

Na pitanje da li su pronađeni odgovori na politička pitanja u vezi sa uredbom CBK, Lajčak je rekao da se moraju analizirati odgovori koji su dobijeni, ali i šta je to na šta odgovora još nema.

- Moramo se uveriti da na kraju neće biti ljudi, građana, pojedinaca na koje će negativno uticati, to je takođe naša briga - ističe.

Na pitanje o nepojavljivanju Bisljimija 27. februara u Briselu, Lajčak je rekao da je za taj sastanak u Briselu ostavio otvoreno obema stranama da izaberu ko će ih predstavljati.

U tom smislu podseća da je Kosovo predstavljao guverner CBK, dok je Srbiju predstavljao šef pregovaračkog tima Petar Petković.

- Mi moramo takođe da razgovaramo o tom pitanju na nivou šefova pregovaračkih timova i to je sledeći korak - naveo je.

Kada je reč o primeni postignutih dogovora, Lajčak je rekao da je svima u interesu da dođe do ubrzanja u procesu primene.

Komentarišući dogovor koji je prihvaćen prošle godine u Briselu, specijalni izaslanik EU navodi da je taj sporazum najbolji koji su Srbija i Kosovo mogli da dobiju.

- Siguran sam u to. Da je postajao bolji sporazum, on bi već bio predložen, zato je svima u interesu da se počne sa implementacijom jer sa ovim dogovorom mi imamo odgovore na pitanja šta da uradimo i kako da uradimo i jedino nemamo odgovor na pitanje kada, a moje je pitanje zašto da čekamo. Ovaj dogovor je dobar i treba što pre početi sa implementacijom, proveli smo mnogo vremena u diskusijama o koracima, postoji strah sa obe strane da ako urade što se traži od njih da urade da li će i druga strana to učiniti, ali ja verujem da ta pitanja mogu biti lako rešena - zaključio je Lajčak.