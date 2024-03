NENAD NEŠIĆ: Mirna disolucija je moguća, kad smo podelili Jugoslaviju, možemo i BiH

Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić govorio je o brojnim pitanjima uključujući evropski put, govor ambasadora Bojana Vujića, bezbednosnu situaciju, Evropolu i Kristijanu Šmitu.

Nešić je kazao kako je Republika Srpska lokomotiva evropskog puta Bosne i Hercegovine i da su predstavnici Republike Srpske uradili najviše.

"Da nema Milorada Dodika, BiH danas ne bi došla ovde gdj je stigla. Posete Putinu su normalne, krajem aprila i ja idem u posetu Putinu na Bezbednosni forum", kazao je Nešić i dodao da bi voleo da upozna Vladimira Putina.

Nešić je kazao kako je napad na Ukrajinu za njega "specijalna vojna operacija koja se izvodi kako bi se zaštitili stanovnici Rusije i Donbasa".

"Evropska unija da želi da nas primi ona bi nas primila, na kraju kad nas prime mi moramo svoje zakone uskladiti sa zakonima EU. Mislim da su svi ovi zahtevi odugovlačenje", kazao je Nešić, ali i dodao da će raditi sve da se ispune uslovi.

Na pitanje da li danas misli da je Bosna i Hercegovina nemoguća država, Nešić je rekao da je teško pitanje i da nekad to misli.

"Najbolje bi bilo da svako bude domaćin u svojoj kući, da imamo tri države i da slobodno kretanje bude", rekao je Nešić.

U komentaru na američku obaveštajnu procenu da bi Dodik mogao proglasiti nezavisnost, rekao je da nema takvih informacija i da je to suprotno onome što se događa na terenu i upitao zašto bi Dodik dopustio usvajanje zakona, a ne bi sve blokirao.

"Ja mislim da sukoba u BiH neće biti, duboko sam uveren jer ne postoji ni volja ni želja ni sa jedne strane", kazao je Nešić.

Nešić je rekao i da je posle rata bilo na teritoriji BiH oko 10 terorističkih napada. Naveo je da kao bilo gde drugo u svetu ne može isključiti terorističke napade i da je sigurnosna situacija dobra i da to svi kažu u Evropi.

"Ja stojim da je sigurnosna situacija dobra, ali smatram da pratimo situaciju i sigurnosnu situacije prate agencije i svako ko bi mogao biti izvor napada nalazi se pod nadzorom. Terorističke napade su izvodili pripadnici selefijsko-vehabijskog pokreta. Mi imamo para džemate koji su mogući izvor nekog budućeg terorističkog napada", kazao je Nešić.

Nešić je kazao da MUP RS-a istraži sve napade na povratnike, a na pitanje da li je tačno što je Bojan Vujić rekao da je BiH najveći izvor za terorističke napade u Evropi, rekao da on to ne bi nikad rekao.

Istakao je da iz Republike Srpske neće odustati po pitanju da sedište Apelacionog odeljenja bude u Banjoj Luci.

"Ako je neko u sukobu interesa nije bitno je li Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Zašto bih ga ja branio što je Srbin", kazao je Nešić o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

Nešić je kazao da prema sporazumu MUP RS ima pravo na direktnu komunikaciju sa EUROPOLOM i da je dužan da obavesti zajedničku kontakt tačku da je ostvarena komunikacija.

"Vi ne znate kako funkcioniše kontakt tačka. MUP RS želi da direktno komunicira sa EUROPOL, oni moraju o komunikaciji obavestiti kontakt tačku, ali ne o sadržaju komunikacije. Jedini ko je pisao je Ramo Isak i predstavnik Federalnog MUP-a", kazao je Nešić.

Nešić tvrdi da prema sporazumu MUP-ovi moraju samo obavestiti da je ostvarena komunikacija.

"Posrijedi je da nekoga boli naša saradnja sa EUROPOLOM. Posredi je da se otvaraju Sky aplikacije. Da neke jake ličnosti imaju na Sky aplikaciji, a ne zovu se Nenad Nešić i žele pod svaku cijenu da uruše", kazao je Nešić.

Nešić je rekao da nekome u interesu nije saradnja sa EUROPOLOM jer se otvaraju Sky aplikacije.

Naveo je da nema saznanja da li je Elmedin Konaković bio u Sky aplikaciji, ali da je šema koju je video prilično identična šemama koje se koriste.

"Ja mislim da je vreme da Šmit ide kući. Nema on šta ovde da traži. On je funkciju delegitimizovao, srozao, iako ga pola države nikad nije priznalo. On treba da ide kući i bavi se Bavarskom. Ako nametne mislim da bi se pokazalo da je BiH nemoguća država i da treba ići u mirnu disoluciju. Ja sam uveren da se mirna disolucija može provesti. Kad smo podelili bivšu Jugoslaviju, što ne bi BiH", kazao je Nešić.

Nešić je rekao da je primetio da su Srbi prihvatljivi u arapskom svetu od Bošnjaka jer se Bisera Turković slikala sa liderom Muslimanskog bratstva, a da je to za njih gore od ISIL-a.

Na kraju je poručio da je Ministarstvo bezbednosti otvoreno za sve građane BiH i da je spreman da pomogne svim građanima kojima je pomoć potrebna i da Ministarstvo neće nikada izazvati nešto što može dovesti do bilo kakvih sukoba i da mir i stabilnost nemaju alternativu.

