BUKTI RAT U OPOZICIJI, UDARAJU ŽESTOKO JEDNI NA DRUGE: Evo šta je Nestorović poručio Milošu Jovanoviću i njegovom savezu s Đilasom

Novi izbori nisu ni raspisani a u opozicionim redovima uveliko se usijava atmosfera pred odlučujuće prestrojavanje i bitku za glasove Beograđana.

Branimir Nestorović, jedan od osnivača pokreta Mi-glas iz naroda, dao je svoje tumačenje o tome kako je Miloš Jovanović, lider novog DSS, dospeo u savez sa Draganom Đilasom i njegovom koalicijom Srbija protiv nasilja.

Nestorović je na društvenoj mreži Iks taksativno naveo da su se svi u ovom opozicionom bloku ujedinili oko:

Они су се ујединили око: 1. Признања Косова 2. Признање геноцида у Сребреници 3. Увођења санкција Русији 4. Уласка у НАТО 5. Да су Срби криви за ратове деведесетих 6. Да нам НАТО и ЕУ одређују живот у Србији 7. Да нам владају они који мрзе сопствени народ и вређају га редовно pic.twitter.com/6brnpArZAR — Др Бранимир Несторовић (@DrBranimir) March 10, 2024

Jovanoviću je prilikom gostovanja na televiziji Nova S pročitan ovaj Nestorovićev tvit, uz opasku voditeljke da je njegova meta opozicija, a ne vlast. Lider Novog DSS je na to rekao:

- Uopšte ne sumnjam da je on bliži Aleksandru Vučiću, ali onda razlog više da možda zaključimo da nije do kraja ni on pod kontrolom.

Uzvratio je Nestorović novim opservacijama o Jovanoviću i njegovoj politici.

Милош Јовановић је под контролом Драгана Ђиласа и Маринике Тепић, а МИ смо доказали да нико не може да нас контролише. Ни Вучић ни Ђилас ни руска ни америчка амбасада. Ђиласа и Маринику контролишу западне амбасаде и заједно раде на рушењу Србије. pic.twitter.com/d497db6Wk3 — Др Бранимир Несторовић (@DrBranimir) March 13, 2024

