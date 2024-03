"OJ, KOSOVO, KOSOVO" U ČIKAGU: Srbi iz Amerike pamte Martovski pogrom i pružaju podršku našem narodu na KiM

Srbi u Americi su na tamošnjem Festivalu pesmama poručili Srbima na Kosovu i Metohiji da su uvek uz njih, i time se priključili obeležavanju dve decenije od Martovskog pogroma.

“Oj, Kosovo, Kosovo“ pesma je koju su članovi srpskih horova iz Amerike pevali u Čikagu, u sećanje na pogrom Srba na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine.

foto: Printscreen/RTS

Tom pesmom Srbi sa druge strane okeana poručuju da su uz srpski narod na Kosovo i Metohiji.

“Šta bi se desilo danas sa nama Srbima da nemamo Pećku patrijaršiju, Gračanicu, Dečane, Bogorodicu Ljevišku, da nemamo Studenicu, Žiču, da ne govorimo o manastiru Hilandaru. Ako izuzmemo te naše temelje na kojima počiva naše duhovno i nacionalno biće, onda nas nema, onda mi ne postojimo“, poručio je protojerej-stavrofor Dobrivoje Milunović.

foto: Printscreen/RTS

Bio je ovo i prvi festival pevačkih grupa u Čikagu koji je nosio naziv “Pesma kao zaveštanje“. Učestvovali su horovi iz Srednjeg zapada SAD.

“Želimo da stavimo akcenat na činjenicu da od svih večerašnjih učesnika skoro 90 odsto njih je rođeno ovde ili van Srbije. A svi su večeras pevali na svom maternjem srpskom jeziku. Mi smo ponosi na to i trudićemo se da ovaj festival postane tradicionalan. On će svake godine biti humanitarnog karaktera. Naša je želja i trudićemo se da kroz ovakve festivale utičemo i ne dozvolimo da do zaborava dođe“, ističe umetnički direktor festivala Milan Andrijanić.

Domaćini ovog događaja, ansambl “Oko sokolovo“, planiraju da, ako ne ove, onda sledeće godine, posete Srbiju.

Kurir.rs/RTS

Preneo: R.J.