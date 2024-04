"RAZGOVOR JE BIO CIVILIZOVAN, SVE DO OVOG TRENUTKA" Stručnjaci bez dileme: Sve vreme se opoziciji izlazi u susret, a oni...

Kolegijum Skupštine Srbije koji je ambiciozno trebalo da iznedri “pomirenje” vlasti i opozicije pred beogradske izbore 2. juna održan je dva puta, 1. aprila i danas, ali rešenje nije nađeno.

Opozicija je imala tri uslova - formiranje komisije koja bi uradila reviziju biračkog spiska, zatim da javni medijski servisi svim učesnicima pruži adekvatnu zastupljenost, kao i da beogradski i ostali lokalni izbori budu objedinjeni.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Jovan Janjić, potpredsednik Narodne skupštine, potom Radoslav Milojičić, narodni poslanik i Dejan Vuk Stnaković, politički analitičar.

foto: Damira Ramadani

Janjić je rekao da je razgovor tekao civilizovano, sve do jednog trenutka:

- Dok su trajali ovi sastanci u ponedeljak, pa su i nastavljeni danas, već tada smo bili blizu dogovora. Prihvaćena su dva zahteva opozicije, a trebalo je da se razmatra i o trećem. O tome se razgovaralo na civilizovan način, ja sam se ponadao da napokon kreće nova etapa u parlamentarnom životu Srbije. Naravno, drugačiji su pogledi, argumenti, ali se moglo pristojno razgovarati. Išlo je sve u dobrom tonu, dok danas koalicij "Srbija protiv nasilja" i "Nada" nisu jasno rekli da ne prihvataju bilo šta drugo, osim prihvatanja ta tri zahteva. Dakle, oni žele da se sva tri zahteva ispune, ali je objašnjeno sa strane vladajuće koalicije, da to zakonske mogućnosti nedopuštaju.

Milojičić je odgonetnuo zbog čega je opoziciji toliko bitno da se promeni datum:

- Nema tog datuma, dana, meseca ili godine koji će ovakvoj opoziciji doneti bilo šta dobro i nema tih izbora koji mogu opoziciju dovesti na vlast. Za to nije kriva vladajuća koalicija niti građani, za to su isključivo oni krivi. Narodno rečeno, oni ne znaju da li su pošli ili došli. Prvo su pretili da ne žele izbore u septembru 2023. da će nas juriti motkama. Potom su rekli da se izbori raspišu do decembra, dakle mogli smo sada da imamo izbore. Predsednik im je izašao u susret, iako nema političke krize u Srbiji.

02:56 RAZGOVOR JE BIO CIVILIZOVAN, SVE DO OVOG TRENUTKA Stručnjaci bez dileme: Sve vreme se opoziciji izlazi u susret, a oni...

Stanković tvrdi da postoje nelogičnosti pri trećem zahtevu opozicije:

- Kada biste išli u susret tom zahtevu, vi biste morali da napravite veštačku pravnu političku zavrzlamu koja bi odložila izbore mesec dana. Zašto im treba tih mesec dana, za kampanju? Bojim se da je nešto drugo u igri, da su se oni preigrali u taktici od 17. decembra, da su imali dve ili tri greške. Prva je pokušaj simulacije 1996. godine, ali su propali ti protesti. Potom je neuspešna bila internacionalizacija. Ova priča o datumu je simobilčko poniženje koje su hteli da sprovedu, a to rade jer tvrde da postoji nekakva ciljna, planska migracija birača iz opštinu u opštinu. To pokazuje da opozicija nema sposobnost da bue taktička i diplomatski nastrojena u razgovorima.

