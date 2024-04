UŽIVO OBRAĆANJE ANE BRNABIĆ: Opozicija postavlja ultimatume, ne žele da razgovaraju - Spremni smo da primenimo sve preporuke ODIHR

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić posle održanog sastanka o daljem radu na ispunjenju preporuka za unapređenje izbornog procesa u Srbiji, obraća se javnosti.

- Imali smo, još jedan u redu, pokušaj dijaloga, i ja mislim da dijalog ovako ne izgleda, što me neće sprečiti da nastavim da pokušavam. To je moja dužnost, moja obaveza - rekla je Brnabić na početku.

Kako je navela, današnja tema je bila najkonkretnija moguća, a to je konsenzus oko preporuka ODIHR-a o izbornim uslovima.

- Na prva dva sastanka pokušaja dijaloga nisam od predstavnika opozicije, okupljenih oko Srbije protiv nasilja, dobila ne samo nikakve inpute šta su im prioriteti, kada govorimo o ODIHR preporukama, već oni samo žele da razgovaraju o svojim zahtevima - navela je između ostalog i dodala:

- Ono što je danas konkretno ponuđeno su izmene i dopune pet zakona koje, ukoliko i kada uradimo, potpuno smo primenili 7 ODIHR preporuka. Nisam birala koje preporuke želim da implementiram, jer želim da implementiram sve - rekla je Brnabić.

foto: screenshot Video Plus

- Što se datuma tiče, izbori za grad Beograd su raspisani u najkasnijem mogućem terminu i održaće se u skladu sa zakonima Srbije u najkasnijem mogućem terminu, 2. jun. Što se tiče svih ostalih lokalnih izbora, i dalje nudimo, ukoliko žele, da razgovaramo o datumu tih izbora. Ukoliko ne žele, ti izbori će se održati onda kada im je vreme, to je jul ili avgust - navela je Brnabić.

Ana Brnabić je rekla da ona insistira da se rade one stvari oko kojih se svi apsolutno slažu svi, a da opozicija insistira na jedinoj stvari oko kojih se ne slažu.

- Oni ne žele da rade na stvarima oko kojih se slažemo. Mučno je zato što stalno pozivate na dijalog, i ispadate budala. Ti ljudi neće da razgovaraju o tome. Neće da pričaju o izbornim uslovima ili biračkom spisku. Traže tačku razdvajanja iz nekog njima znanog razloga. Iako će za 6 meseci morati da rade na ODIHR preporukama. Pa hajde ljudi - rekla je ona.

Dodaje da će nastaviti da insistira, pošto je njena obaveza kao predsednici parlamenta da objasni i onima koji nisu glasali za listu Srbija ne sme da stane zašto se poslanici ponašaju kao deca.

- Mene je toga sramota, i meni je toga dosta. Mi dugujemo drugačiju vrstu ozbiljnosti i odgovornosti pred svim građanima Srbije. I koliko god to bilo mučno, ja ću nastaviti da insistiram na tome - kaže Brnabićka.

Govoreći o nuklearnoj energiji, kaže da će sve biti urađeno po zakonu, i da će se ići u proceduru kada taj predlog prođe sve instance koje su predviđene.

Kaže i da nije vreme za šalu, i da ona ne zna šta opozicija hoće.

- Da izađete sada iz hola Narodne skupštine, i uradite anketu sa slučajnim prolaznicima. Da ih pitate šta opozicija oko Srbije protiv nasilja hoće, ja mislim da dva posto ljudi ne bi znalo. Da li hoće izbore 2. juna, ili hoće u oktobru. Pa danas kažu da je moguće 2. juna. Pa onda kažu da može samo kada prođe neko vreme od implementiranja ODIHR preporuka. Što znači da Beograd i ostale lokalne samouprave godinama i mesecima rade sa privremenim organima. Šta hoće, ja ne znam - istakla je Brnabićka.

foto: Printscreen/Pink TV

Dodaje da njena želja za dijalogom nije vođena željom da im se ona dodvori.

- To se nikada neće desiti. Kao što ja neću da podržim njihovu politiku. Te politike su potpuno suprotne. Oni kažu da je Srebrenica genocid, a ja kažem da nije. Oni kažu da ne treba prihvatiti francusko-nemački sporazum, a ja smatram da je to polazna osnova za razgovor. Ali nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Dakle nećemo se nikada složiti. Moj cilj je da pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema građanima zahvaljujući kojima smo u ovom divnom domu - rekla je predsednica skupštine.

Kaže da je ovoj zemlji potrebna unutrašnja stabilnost, i da je suviše spoljnih pritisaka.

- Napuštanje sastanka je sramota, i ostaće večna sramota u njihovim političkim karijerama. A što se tiče stranaca, neko ko je trčao preko da se žali na svoju zemlju, da lobira za rezolucije protiv svoje zemlje. Koji je izabrao da bude u Bundestagu sa Josipom Juratovićem, umesto sa svojom predsednicom skupštine. Da mi neko takav priča šta stranci misle, nisam ih zbog toga zvala. Nisam ih zvala ni da mi daju savet. Ja sam ih zvala danas zato što je dosta igranja i sa tim strancima - istakla je Ana Brnabić.

Kaže da je CRTA na današnjem sastanku rekla da je broj birača u Srbiji smanjen za 41.000, i da je to problematično.

- A to je sada manje od statističke greške. I kažu to su videli na sajtu Ministarstva državne uprave. A kada ste to ranije mogli da vidite na sajtu. To smo mi uradili, da bi sve bilo transparentno. U vaše vreme birački spisak je bio u papiru, i imala ga je svaka lokalna samouprava. I Bog otac nije mogao da ga proveri. A danas se CRTA, i SPN i svi pozivaju na transparentne podatke sa sajta ministarstva. To smo mi uradili - rekla je ona.

Podsetimo, u Skupštini Srbije završen je današnji sastanak poslaničkih grupa vlasti i opozicije na kome se raspravljalo o preporukama ODIHR-a o izbornim uslovima.

Pored predsednice parlamenta Ane Brnabić i predstavnika vladajuće koalicije i dela opozicionih poslanika, sastanku su prisustvovali i američki ambasador Kristofer Hil, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.