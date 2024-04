MDULS: Nije tačno da je u poslednja tri i po meseca smanjen broj birača za 41.110

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglasilo se povodom navoda CRTE da je na 6% biračkih mesta u Srbiji u poslednja tri i po meseca broj upisanih birača smanjen za 41.110 birača.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ovim putem negira proizvoljne navode CRTE da je na 6% biračkih mesta u Srbiji u poslednja tri i po meseca broj upisanih birača smanjen za 41.110 birača, odnosno u proseku 400 birača dnevno.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ovim putem kategorički odbacuje iznete podatke kao neistinite, paušalne i štetne.

„Izneti navodi su apsolutno netačni i ne odgovaraju činjeničnom stanju. Broj birača od 17. decembra 2023. godine do danas promenjen je za 24.000 i to za celu teritoriju Srbije. Trend smanjenja broja birača u potpunosti je u skladu sa brojem preminulih lica u Republici Srbiji na godišnjem nivou i to prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Ministarstvo obaveštava javnost i da su u cilju dodatne ažurnosti biračkog spiska, jedinice lokalne samouprave odmah nakon sprovedenih izbora, odnosno od 18. decembra 2023. postupale po zahtevima koji su dobijeni službenim putem, pored toga što su nastavile da rade po ličnim zahtevima koje su građani podnosili u periodu nakon izbora. Ministarstvo apeluje na sve zainteresovane subjekte da ne izlaze u javnost sa neproverenim informacijama koje samo mogu da štete građanima Srbije, kao i da izazovu neosnovanu sumnju u rad nadležnih institucija.", stoji u njihovom saopštenju.