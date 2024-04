VUČIĆ: Oko KiM razgovarao sam s EU izaslanicima, prilično komplikovana pozicija! Nisu Srbi napali a pogledajte s čim se suočavaju

MOSTAR - Oko Kosova sam razgovarao sa izaslanicima iz EU, prilično komplikovana pozicija. Nema lakih i lepih razgovora, komplikovana i kompleksna situacija. Naša poruka je da pokušavamo da sačuvamo mir, da ne koristimo svaku priliku da govorimo loše jedni o drugima. Nisu Srbi napali ni optuživali nikoga za bilo šta, a pogledajte sa čime se Srbi suočavaju - rekao je danas u Mostaru predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je u tom gradu, u okviru radne posete, obišao Međunarodni sajam privrede na kojem je i veliki broj izlagača iz Srbije.

- Mileta i Republiku Srpsku ću uvek da podržim u svemu. Ako kršite procedure unutar jedne zemlje oko najtežih pitanja i na to ne reaguje niko, svi to prihvataju kao nešto normalno, onda to nije normlano. Moja molba predsedniku Dodiku, on najbolje zna šta će sa Republikom Srpskom, ali da sačekamo još dan-dva - rekao je Vučić.