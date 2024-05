"PRETNJA PO VUČIĆEV ŽIVOT TRAJE ODAVNO I NIKAD NEĆE PRESTATI" Grgur: Atentat na premijera Slovačke je SRAMOTA NJEGOVOG OBEZBEĐENJA

Atentat na premijera Slovačke Roberta Fica veliko je upozorenje za celokupni sistem bezbednosti štićenih ličnosti, ali i alarm za obaveštajnu sigurnost.

Potencijalni napad na najviše funkcionere je velika pretnja za sve države, a informacioni rad na je ključan za zaštitu potencijalnih pretnji.

O sistemu bezbednosti najviših državnih zavničnika novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je sa svojim sagovornikom, privatnim detektivom Uglješom Grgurom.

foto: Kurir televizija

- Godinama unazad pričam o pripremanju atentata na predsednika države i na članove njegove uže porodice. Raznorazni srpski dušmani što iz Srbije, što iz inostranstva, što kriminalci, narkodileri, otvorena je tajna, da spremaju atentat na predsednika države Aleksandra Vučića. On smeta mnogima zbog njegovog stava koji javno izražava da je samo srpski predsednik, da nije ni ruski, ni američki, da ne dozvoljava da u Srbiji niko vlada nego narod Srbije. Ne dozvoljava stranim ambasadama da postavljaju ministre i funkcionere u Srbiji - započeo je Grgur.

Apostrofirao je još jednu grupaciju koja radi predsedniku države o glavi.

foto: Kurir televizija

- Skratio je najveće narkoklanove da ne prolaze kroz Srbiju i da ovde ne mogu da nađu svoje mesto gde bi trovali našu decu. Pohapsio je članove najveće organizovane kriminalne grupe, možda zabeležene ikad u Srbiji. Sprečio je svaki vid i radi na tome da se zaustavi svaki vid organizovanog kriminala i upravo je to smetnja po bezbednost predsednika države koja odavno traje i koja po meni nikad neće stati. Biće uvek ugrožena njegova bezbednost, kako njega tako i članova njegove porodice jer oni tačno znaju šta rade i na koji način bi hteli ako Vučić plati svojom glavom što oni žele, ali to se nikad naravno neće, nadamo, se dogoditi, oni bi po Srbiji i Srbija bi bila njihova. Srbija bi pala u ruke srpskih dušmana, organizovanog kriminala i svega toga. Aleksandar Vučić stoji čvrsto na stubu Srbije i ne dozvoljava nikome da ta svoja dela, to jest nedela, sprovodi po Srbiji.

04:16 PRETNJA PO VUČIĆEV ŽIVOT TRAJE ODAVNO I NIKAD NEĆE PRESTATI Grgur: Atentat na premijera Slovačke je SRAMOTA NJEGOVOG OBEZBEĐENJA

Proomentarisao je i propuste o bezbedenju slovačkog premijera i atentat koji je urađen praktično pred njihovim očima.

- To je sramota za obezbeđenje premijera Slovačke, očito su bili opušteni, nisu se nadali tome, međutim, lično obezbeđenje kao i ono spoljno gde se kreće premijer, gde se najavljuje, što pokrivaju određene policijke stanice, to mora biti uvek pripravno kao da će se desiti atentat. Našeg predsednika čuvaju naše službe i da tužilaštvo za visokotehnološki kriminal svaku pretnju putem društvenih mreža upućenu prema predsedniku države shvati ozbiljno i da ta lica odmah hapsi.

Kurir.rs

Bonus video:

04:51 IZGLEDA KAO DA SU GA PREDALI NA TACNI! Pukovnik u penziji otkrio BROJNE PROPUSTE obezbeđenja Roberta Fica: ZAKAZALI SU