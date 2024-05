DVE TREĆINE ČOVEČANSTVA ODBACILO JE SRAMNU REZOLUCIJU! Ministar Vesić nakon glasanja u UN - Ponosni smo na predsednika Vučića

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je večeras da je sramna rezolucija o Srebrenici koja je danas usvojena u UN dokument bez ikakvog legitimiteta i pravne snage.

- Članovi Vlade Srbije odmah pošto je na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija svega 84 zemlje glasalo za rezoluciju a 87 zemalja bilo protiv ili uzdržano dok su predstavnici 20 zemalja napustili salu u trenutku glasanja. Zemlje u kojima živi 2/3 čovečanstva odbacilo je sramnu nemačku ideju da trajno žigoše srpski narod. Među zemljama koje su članice Ujedinjenih nacija 43 odsto zemalja sveta je podržalo rezoluciju, a 57 odsto zemalja je bilo protiv.

Rezolucija jeste formalno usvojena ali to je dokument bez ikakvog legitimiteta i pravne snage jer je za 2/3 čovečanstva ona ne postoji, a verujem i za mnoge koji su na silu morali da glasaju pod pritiskom besne ministarke velike evropske sile za čijeg je dedu nedavno otkriveno da je bio vatreni nacista.

Nemačka koja je pokušala da žigoše čitav srpski narod otvorila je "pandorinu kutiju" jer će Ujedinjene nacije sada biti preplavljene sličnim rezolucijama, a narušili su političku stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ako su se tome nadali da niko neće zaboraviti Holokaust koji su počinili u Drugom svetskom ratu, a potrudićemo se da svet sazna kako su nemački nacisti streljali sedam hiljada ljudi u Kragujevcu ili šest hiljada ljudi u Kraljevu ili kako su ubili sa svojim ustaškim saveznicima milion ljudi u Drugom svetskom ratu.

Ipak sve to nije bilo dovoljno da se žigoše srpski narod. Ostaće upamćeno ko nam je prijatelj, a ko nije. Pokušaj da se Generalna skupština prevari lažnim amandmanima koji su, tobož, u interesu Srbije ostaće zapamćen u istoriji političkog besčašća.

Lagumdžija i Bećirović u svojoj bolesnoj želji da dokažu da su veći Bošnjaci od SDA uvredili su i srebreničke žrtve jer zločin koji se dogodio u Srebrenici trebalo je da bude obeležavan konsenzusom prvo sva tri naroda u BiH a potom i sveta uz dužan pijetet. Nije njima stalo do žrtava Srebrenice već do političarenja. Tako je to kada veliku nesreću koristiš za sticanje političkih poena kao što su uradila njih dvojica.

Ponosni smo na predsednika Vučića i njegovu lavovski borbu! Živela Srbija - napisao je Vesić na Instagramu.