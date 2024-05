DOBILI SU USVAJANJE ALI NISU POBEDILI! Vladislav Jovanović za Kurir: Pobeda znači veliku većina a oni imaju tek toliko glasova

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ocenjuje da je usvajanje rezolucije očekivano, ali ističe da je ona dobila tanku većinu.

- Jako su tanko prošli. Znači, dobili su usvajanje ali nisu pobedili, jer pobeda znači veliku većina a oni imaju tek toliko glasova. Bolje da nije ni bilo cele ove stvari, jer su se bukvalno provukli kroz iglene uši - ističe Jovanović.

Ukazuje i da je sigurno da su se sponzori rezolucije u poslednji čas borili za glasove koji osiguravaju većinu.

- Bilo bi porazno da se povuku bez bitke, pa su koristili sva moguća preteća i ucenjivačka sredstva, kako to inače veliki rade sa slabijima, pa te brojke ne mogu da izazovu aplauz i pitanje je koliko će takva rezolucija koja je prošla na jedvite jade da uživa pažnju međunarodne zajednice i koliko će oni koji su i glasali za nju da prihvate predloge poput onog da se ona unese u škole, odnosno udžbenike. Mi smo čak bili blizu i da ih posramimo, ali su iskoristili sva oružja da priplaše one druge i da ih nateraju da ne glasaju protiv rezolucije. No, pobednici svakako ne mogu da se pohvale ni da budu srećni, a mi možemo kao brojčani gubitnici da budemo zadovoljni što smo našom akcijom uspeli da broj njihovih glasova svedemo na najmanju moguću meru. To je samo po sebi udar na autortitet te rezolucije - istakao je Jovanović.

Ukazuje i da nije iznenađenje što su Emirati bili uzdržani, ali naglašava da ga je iznenadilo što je Indonezija glasala za rezoluciju, kao i Egipat.

Kurir.rs