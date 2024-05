NENAD NEŠIĆ ZA KURIR: Jedna mala Srbija i Vučić dobili su više zemalja na svojoj strani nego Nemačka, Amerika i Britanija zajedno

Raduje me da je većina sveta hrabra i da su se oduprli snažnim pritiscima i pretnjama velikih sila. Nisam čuo da je iko demantovao navode predsednika da je vršen veliki pritisak na članice UN da glasaju za rezoluciju

Rezolucija o navodnom genocidu u Srebrenici usvojena je u četvrtak na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija tankom većinom, sa tek 84 glasa "za", dok je protiv i uzdržanih u zbiru bilo više. Ipak, sramni dokument je usvojen. O tome koje će direktne posledice to imati na situaciju u regionu, naročito u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo s Nenadom Nešićem, ministrom bezbednosti BiH i visokim funkcionerom SNSD.

- Diskusije koje smo mogli čuti od Namibije, UAE, Azerbejdžana, Nikaragve ipak ohrabruju i kažu da većina sveta razume da ova rezolucija ima politički karakter i cilj i da njen cilj nisu pomirenje i stabilizacija BiH i regiona, nego naprotiv - da je ona nepravedna, politička i da joj je cilj unošenje dubokih podela u region. Da istina i međunarodno pravo nisu na našoj strani, ne verujem da bi islamske zemlje bile suzdržane. Raduje me da je većina sveta hrabra i da su se oduprli snažnim pritiscima i pretnjama velikih sila. Nisam čuo da je iko demantovao navode predsednika Vučića da je vršen veliki pritisak na države članice UN i da im se čak pretilo uskraćivanjem ekonomske podrške. Predsednik Vučić je odlično primetio - zašto se rezolucija donosi baš u ovom trenutku i kome je ona potrebna? I kako to da nema rezolucija o nemačkom genocidu, kao ni onom u Gazi, nego nam moralno predavanje drže oni koji su u Drugom svetskom ratu počinili genocid nad dva miliona Srba. Očito je da je reč o geopolitičkim igrama u kojima je bošnjački narod samo zloupotrebljen za tuđe interese. Činjenica je da su jedna mala Srbija i njen predsednik dobili više zemalja na svojoj strani nego jedna Nemačka, Amerika i Velika Britanija zajedno. To sigurno nije tako što nismo u pravu, nego zato što je tako pravedno i što većina sveta vidi da je reč o političkim igrama Zapada kojima niti je cilj mir niti im je cilj pomirenje.

Kakav je bio osećaj gledati i našu diplomatsku borbu i glasanje i krajnji ishod?

- Zaista sam osećao ogroman ponos. Mislim da će ova sednica ostati zabeležena u analima međunarodnog prava i svetskoj istoriji. Predsednik Vučić nam je pokazao jednu novu Srbiju, jaku Srbiju koja je postala ozbiljan faktor na svetskoj sceni. Od vremena Josipa Broza neko sa ovih prostora nije imao takav uticaj u svetu, niti je mogao pomrsiti konce najvećim silama. Svaki Srbin je morao biti ponosan slušajući obraćanje predsednika Vučića, koje je bilo argumentovano, ponosno, hrabro i državničko. Odavno nismo čuli takvo obraćanje ni nekog od svetskih lidera.

Zašto se o rezoluciji odlučivalo baš sada?

- To je pitanje na koje u UN nisu imali odgovor kada ga je postavio predsednik Vučić. Kako da kažu ono što svi znamo, da Nemačka želi na se nekog drugog prebaciti stigma koju nosi od Hitlera, da Zapad želi da umiri muslimanski svet zbog zločina u Gazi i poruči da oni, kao, nemaju ništa protiv muslimana. Drago mi je da je tu nameru prozreo dobar deo islamskih država.

O prijateljima i neprijateljima Glasanje Crne Gore me je jedino lično zabolelo Ko su najveći prijatelji RS u svetu? - To se videlo u četvrtak - Kina, Rusija, Mađarska i preostalih 15 država koje su glasale protiv. Srbija je više od prijatelja. Srbija je majka otadžbina. Kad smo kod prijatelja i neprijatelja, kako vidite glasanje Crne Gore? - To je glasanje koje je mene lično jedino zabolelo. Uvek zaboli nož od onog koga smatrate bratom, svojim. Te 1995. godine Srbija i Crna Gora su bile ista država i ne razumem tu potrebu da stigmatizuju sami sebe. Ne mogu ni zamisliti kako se osećaju Srbi u Crnoj Gori u kojoj je zaboravljen Njegoš.

Zašto se Republika Srpska nalazi pod tolikim pritiskom u poslednje vreme - ova rezolucija, zatim suđenje Dodiku?

- Zato što RS ne prihvata tihu reviziju, korak po korak, Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego njegovo dosledno poštovanje. Još pre 15 godina počela je snažna devastacija Dejtona na štetu entiteta i jačanje centralnih organa BiH, a sve pod plaštom "duha Dejtona". Republika Srpska je rekla - dosta, moraju se poštovati međunarodni ugovor i međunarodno pravo. Imate li igde na svetu jednu državu u kojoj ambasadori kroje zakone, u kojoj su poklopac svakom loncu i koja je u stanju nelegitimnog protektorata?! BiH je država slučaj i taj slučaj je napravio Zapad.

Kad smo kod RS, koje će biti posledice ove rezolucije? Predsednik RS Milorad Dodik je izjavio da je ovim potpisan kraj za BiH... Šta to konkretno znači?

- BiH je duboko podeljena. Ne našom krivicom, nego krivicom onih koji je svojataju i koji ne mogu da prihvate da su temelj njenog postojanja ravnopravnost naroda i entiteta. Ova rezolucija je potpuno produbila jazove, nepoverenje i srušila Ustav BiH jer je pokrenuta mimo tog ustava. Kada srušite ustav zemlje, posledice su uvek neizbežne i nesagledive.

Kako narod RS doživljava ovu situaciju?

- Narod je duboko emotivno pogođen. Kako se mogu osećati potomci onih koji su stradali u Jasenovcu, jamama Prebilovca i Korićanskih stena, ili su u smrt utekli u hladnoj reci na Brodu na Drini?! Kako se mogu osećati oni čijih je dva miliona predaka stradalo od fašista?! Istovremeno, više nego ikada narod je svestan koliko je važno da imamo svoju Republiku Srpsku i jaku majku Srbiju. Ne smemo zamisliti šta bi i kako u četvrtak bilo da je Srbija slaba kao nekada i da je vode Đilas i Marinika.

Šta Srbija može da učini da bi pomogla svojim sunarodnicima u RS, kao i na međunarodnom planu?

- Samo jaka Srbija, kakva je danas, može biti snažan garant Dejtona i očuvanja Republike Srpske. Već rekoh, ne smem zamisliti šta bi bilo u četvrtak da je Srbija slaba. Zato je jako važno da Srbija nastavi da jača politiku koju vodi od vremena dolaska SNS na vlast, a to je politika ekonomskog jačanja, razvoja i gradnje prijateljskih mostova i na Istoku i na Zapadu. Opozicija se rugala kada je predsednik Si bio u Beogradu, a u četvrtak smo mogli videti šta znači njegovo čelično prijateljstvo.

antrfile: O opoziciji u RS Mogli su da budu aktivniji Kakav je stav opozicije u Skupštini RS? Da li imaju razumevanja ili otežavaju okolnosti? - Po pitanju rezolucije u Srebrenici, srećom, svi u Republici Srpskoj imaju iste stavove i opozicija je podržala zaključke u Narodnoj skupštini. Zameram im što nisu bili aktivniji. Igor Crnadak iz PDP je bio ministar spoljnih poslova, obišao je dobar deo planete i nije našao za shodno da dođe i kaže: "Kako mogu pomoći?" Mogao se ugledati na Vuka Jeremića. Kada je zemlja u problem, patriote se stavljaju na raspolaganje državi i ne gledaju ko je predsednik.

Kurir.rs