VUČIĆ NAJAVIO TRI VELIKA ULAGANJA U VALJEVU: Rekonstrukcija i dogradnja bolnice, izgradnja sportske hale i rekonstrukcija pruge

VALJEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na skupu izborne liste "Aleksandar Vučić - Valjevo sutra“ na platou u Valjevu govorio i o investicijama države u ovaj kraj.

Uz kompletnu rekonstrukciju i dogradnju bolnice, on je govorio i o izgradnji sportske hale i rekonstrukciji pruge.

- Drugo veliko obećanje za Valjevo uz bolnicu, valjevska bolnica je mnogo važna i ogromna investicija. Druga stvar, manje će nas koštati, ali ne malo i to takođe neće da finansira lokalna samouprava, to je sportska hala u Valjevu, vreme je da Srbija to Valjevu vrati - rekao je Vučić.

foto: Nenad Kostić

Zapitao se kada je to za Valjevo urađeno više i po pitanju fabrika, puteva, infrastrukture.

- Samo ako neko hoće da bude pošten i onda vidite da nije nikada. Za nas je Ekspo 27 velika prilika, to za nas znači napredak i razvoj. Ekspo 27 znači bolnica u Valjevu, hala u Valjevu, završetak brze saobraćajnice oko Valjeva. Sve je to Ekspo 27, sve je to ono zbog čega vas pozivamo da zajednički učestvujemo u jednom velikom projektu. Pokazali smo da kad je teško da možemo da ujedinimo narod, da kada smo ujedinjeni da nam ne mogu ništa. Svi oni koji su nam spremali zamke i rezolucije - muk. Ništa ne postoji, nikakve radosti, ničega. Kaže jedan od njih "suočili smo se s energičnom mašinom kakvu nismo videli". Nisam ja ta mašina, ta energična mašina ste vi, koji želite da pobeđujete u svemu i zato moramo da radimo i da se borimo još više - poručio je Vučić.

- Želim da vam dam i treće obećanje, koje se tiče i Užice, Kosjerića, Prijepolja, pa i Beograda. Krenućemo u narednih godinu dana u izgradnju, punu rekonstrukciju i ubrzanje pruge do 160 kilometara na sat, Valjevo - crnogorska granica, time otvarate sve - zaključio je Aleksandar Vučić na skupu u Valjevu.