Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u "Nacionalnom dnevniku" na televiziji Pink, gde je govorio o najvažnijim temama koje trenutno oblikuju političku i ekonomsku scenu Srbije.

Gostovanje je došlo nakon dana ispunjenog važnim događajima, s obzirom na to da je Vučić ranije danas boravio u Kragujevcu, gde su zvanično pušteni u rad novi moduli Državnog data centra, kao i novi superkompjuter i solarni paneli. Ovaj projekat označen je kao značajan tehnološki i infrastrukturni iskorak za Srbiju.

Predsednik Vučić je doneo lepu vest, očekuje da se u ponedeljak potvrdi da Srbija ima najveću stopu rasta u Evropi u prvom kvartalu, te da očekuje novo povećanje plata i penzija. Takođe, rekao je da će izbori biti ili 12. jula ili u periodu oktobar - novembar.

O superkompjuteru i robotima

"To što imamo mi u vlasništvu države, na takav način imaju još Poljaci u ovom delu Evrope. Niko drugi u okruženju, dakle ni Bugari, ni Mađari, ni Rumuni, ni Hrvati, ni bilo ko drugi nema takvu snagu superkompjutera i sa sertifikatom klase četiri. Dakle, imamo dva superkompjutera, nabavili smo treći koji dolazi u januaru mesecu, dakle on je najskuplji i najveće snage, troši najviše električne energije, naravno", rekao je Vučić i nastavio:

"I sve to smeštamo u Kragujevac, gde smo izgradili pravu našu silicijumsku dolinu, i verujem da u narednom periodu možemo mnogo da napredujemo po tom pitanju, ali moraćemo još mnogo da učimo, da radimo, da ulažemo u znanje, obrazovanje. Odatle ta ideja da jedan od fakulteta za robotiku i informacionu, ili informatičku delatnost ili kako god hoćete, ili informacione tehnologije, bude smešten u Kragujevcu, ali o tome moramo posebno da razgovaramo, da vidimo kako da pronađemo u celom sistemu, kako da se ubrzo modernizujemo, da ubacujemo od osnovnih škola veštačku inteligenciju i sve drugo. Moramo sebe da menjamo, moramo da idemo u korak sa vremenom, i to su sve ogromne promene. Ovo mnogo košta, ali ovde smo mi ispred sve naše konkurencije i verujem da smo na vreme to uvideli i krenuli da radimo. Ono što je za mene važno, nadam se da će posle moje posete Narodnoj Republici Kini, koja će, uveren sam, biti od istorijskog značaja za Srbiju, pasti konačni dogovor oko izgradnje fabrike u kojoj ćemo imati robote. Očekujem već u junu prvi roboti da nam izađu odatle".

"Prošli put kad sam se rukovao sa onim robotom, mašina, to je čudo, ja sam mislio da ako ništa, sve drugo sam ostario i oslabio, ali mislio sam još imam jaku ruku, ali, bogami, kako me je stegao ruku, video sam da sa robotima nema šale. Šalu na stranu, dakle, imajući u vidu i moguće različite upotrebe tih robota, dakle, od toga da vam pomažu u donošenju pića, u kuvanju, u čišćenju, u svemu drugom što je potrebno za svakodnevni život, oni mogu da imaju i vojnu upotrebu, izuzetno značajnu, tako da za nas je to i da učimo i da napredujemo i da idemo ispred drugih, i to je od izuzetnog značaja za našu zemlju".

O nafti

"Mi smo u Evropi druga zemlja koja je popisala cene. Ljudi su mi se smejali, misleći da sam Piroćanac, kada sam govorio da treba svega da imate na skladištu. Srećom, radili smo to. Mi imamo najjftiniji hleb u Evropi, ljudi neće o tome da govore. Struja više nije tako jeftina, ali je opet među najjefitnijima u Evropi".

Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev rekao je da je Vučić među retkim liderima koji zna da se nosi s krizom.

"Hvala mu na lepim rečima".

"Urusla fon der Lajen rekla je da gude 500 miliona dnevno. Srbija gubi dva miliona dnevno. Veliki su gubici. Ako se to nastavi, to je veliko krvarenje. Imamo duplo manji dug nego najmoćnije evropske zemlje. Imamo dobru monetarnu i fiskalnu situaciju. Vodili smo računa".

O izborima

"Ne mislim da se ovde najviše govori o izborima, to radi politička elita".

O pričama da će biti u julu:

"Možda hoće, možda i neće".

"Da me pitate da li bismo sutra održali izbore - u ovakvoj situaciji ne. Oni koji imaju male procente uvek tako pričaju jer polaze od sebe. Vodićemo se državnim interesima. Kod nas je stabilna situacija, ali ne znam da li će biti za mesec ili dva. Ako mislite da neko u Evropi može ovo da izdrži".

"Do 22. maja bi trebalo da se nađe rešenje za NIS. Ljudi ovde krizu ni na sat nisu osetili. Ja ne garantujem da će biti idealno, jer ne može da bude idealno ako se ovakva situacija nastavi. Ja ću uskoro imati posetu Azerbejdžanu, a onda i verovatno najvažniju posetu u karijeri - Kini".

O istraživanjima Faktora plus:

"Ja imam drugačija, malo preciznija istraživanja. Rekao sam da imamo ozbiljne problema sa kojima se suočavamo. Neki su objektivni, neki su izazvani sa strane, a ako nemamo snage da se s tim izborimo, ne treba ni da vladamo".

"Nagledao sam se revolucija i obećanja, na kraju samo radnici, seljaci, ozbiljno državno rukovodstvo i rad donose rezultat. Moda prođe, rad pobeđuje. Primer zašto sam ljut - bio sam u selu Sastavak kod Knjaževca. Pojavila se naočita baka, kaže da je problem što u selu nema ambulante. A onda sam joj rekao, možemo da pošaljemo ambulantna kola da bude lekar i dva medicinska tehničara. Pitao sam koliko imamo tako opremljenih kola. Rekli mi da imamo dvoje takvih kola u centralnoj Srbiji. Sad sam rekao, sad ćete da uzmete 100. Ne interesuju me procedure. Rešite to kako znate i umete. Toliko para uvek ima. Smanjite malo Zvezdi i Partizanu".

O blokaderima:

"Svaki dan napadaju štandove političkih protivnika. Oni dolaze, skidaju gaće, pokazuju nepristojne pokrete, tuku, šutiraju... To neko mora da proizvede. To su proizvodile medijske platforme N1 i Nova S. Je l razumete da su tri godine govorili da sam narko-diler koji se bavi Jovanjicom i ne znam čime, sve dok njihova novinarka nije izašla i rekla da nije istina. Kod njih je sad panika jer su stvarno mislili da imaju 70 odsto podrške".

O Žaklini Tatalović:

"Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji. Ovo je možda najtačnija rečenica koju je upotrebila. Ovo nije za najžešću osudu, ovo je bela laž. Izmišljali su i mnogo gore stvari, ne zaboravite da su umalo izazvali građanski rat. Oni su izmislili da je dečak skoro umro. Odmah su zapalili prostorije u Valjevu, moglo je da bude i žrtava. Onda su izmislili zvučni top...".

"Mi smo pre neki dan imali demonstracije u Pančevu, gde gradimo igralište za decu. Da li ste ikad čuli da se neko buni što gradimo igralište za decu".

"Otvorite most od 12 miliona evra, za kojim su vapili ljudi iz uzdinsko-zrenjaninskog dela, i oni dođu da zvižde vozu".

O pruzi Beograd - Budimpešta, Vučić je rekao da mađarska strana treba da završi tehničke detalje.

"Mi smo sve uradili. Razgovarao sam o tome sa budućim premijerom Mađarom, verujem da će biti gotovo do jula".

"Ja sam domaćin ove države, mene ne mogu da prevare", rekao je govoreći o odnosima sa Hrvatskom.