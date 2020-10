GDE SU VOĐE 5. OKTOBRA! Šta rade Koštunica, Velja, Srđa Popović, Mićun... Šta se desilo Slobi, Miri, Marku

Prošlo je 20 godina od 5. oktobra - dana kada je Srbija ustala i rekla „ne” režimu Slobodana Miloševića.

Nema sumnje da su heroji tih promena sami građani, ali bilo je u tom metežu na ulicama i nekih od tadašnjih lidera DOS. U godinama koje su usledile bilo je priča da je Velimir Ilić, lider Nove Srbije, poveo Čačane za Beograd i da su, usput, probili (neki kažu i više njih) kordon policije.

Neki od političara su pratili demonstrante i pozivali policiju da stane na stranu naroda, dok je Vojislav Koštunica sišao među narod tek pred očekivano obraćanje. Od tada, Srbija je mnogo puta išla na birališta, padale su i menjale se vlade, a evo gde su danas neki od predvodnika tih promena.

Vojislav Koštunica

Od simbola pobede do penzionerskih dana u Belanovici

foto: EPA/Saša Stanković

• kao kandidat DOS imenovan je za predsednika Savezne Republike Jugoslavije • obavljao je funkciju predsednika države od 2000. do 2003. • premijer od 2004. do 2007, pa od 2007. do jula 2008. • 2014. je podneo ostavku na mesto predsednika DSS i povukao se iz politike • penzionerske dane većim delom provodi u svojoj vikendici u Belanovici