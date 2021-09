I U OVE TEORIJE LJUDI VERUJU: Adam Sendler je Nostradamus, svetom vladaju gušteri, a mesec je hologram

Pojedine teorije zavere zvuče neverovatno, ali su istinite. Takav je slučaj sa projektom MK-ULTRA, kada su agenti CIA koristili LSD kako bi kontrolisali tuđe misli, ili eksperimentom Tuskegee, tokom kojeg su američki naučnici 400 Afroamerikanaca zarazili sifilisom samo da bi videli kako njihova tela reaguju na ovu bolest. Druge mogu zvučati manje ili više uverljivo, poput onih o tajnim društvima, bogatim porodicama koje upravljaju svetom ili nacistima koji su nadživeli poraz Trećeg rajha i koriste oteto zlato da ojačaju savremenu Nemačku. Ipak, ima i onih teorija koje su toliko neverovatne da je jasno da su nastale iz šale, ali imaju velike grupe pobornika. Predstavljamo pet najbizarnijih.

Pet proročanstava slavnog glumca

Kako bi se našalili sa glumcem Adamom Sendlerom, satirički portal Clickhole objavio je tekst o pet tragedija koje je, navodno, predvideo u svojim nastupima.

- Kada je 1997. u Parizu stradala princeza Dajana, najveći fanovi glumca setili su se scene iz filma „Srećni Gilmor” u kojem Sendler kaže: „Naš kraljevski cvet uvenuće ispod pariskog mosta”. U intervjuu 2005. glumac je nosio majicu „Izlivanje nafte BP za pet godina”, i to se dogodilo. U emisiji 1993. Adam je pevao: „Nestao je avion /Stiže iz Malezije. /Poludeću zbog toga /Sve će imati smisla kad dođe vreme”, i time predvideo nestanak leta 370 - pisalo je u tekstu.

Iako je reč o šali, danas mnogi smatraju Adama Sendlera Nostradamusom modernog doba. Najsmešnije je što su pojedini neonacisti koristili ovu teoriju da dokažu ne da glumac predviđa budućnost, već da su predviđanja dokaz da judeo-masoni, a Sendler je Jevrejin, stoje iza svih tih događaja.

foto: Profimedia

Barak Obama je teleportovan na Mars

Otkako je prvi put spomenuta mogućnost da Barak Obama postane predsednik SAD, pojavile su se teorije zavere o ovom političaru - da je tajni džihadista, skriveni komunista, Antihrist... Međutim, verovatno je najbizarnija ona koju su izneli Endru Basijago i Vilijam Stilings.

Oni su „priznali” da su putnici kroz vreme i da je Obama jedan od njih. Kako su objasnili, da bi odgovorili na program „Sputnjik”, američka DARPA je razvila tehnologiju putovanja kroz vreme i teleportaciju, a na Marsu su napravili koledž za najdarovitije studente. Medu deset najboljih koji su bili na Crvenoj planeti, uz Basijaga i Stilingsa, bio je i tada 19-godišnji Obama. Razlog navodne posete Marsu je navikavanje tamošnjih stanovnika na ljude.

foto: Profimedia

Mesec ne postoji, to je iluzija

Jutjub je sveta zemlja teoretičara zavera, pa ne čudi što se na tom sajtu pojavila jedna od najneverovatnijih teorija zavere - da Mesec u stvari ne postoji, već je reč o hologramu. Izvesni kamerman, koji se predstavlja kao Ccrow777 tvrdi da je snimao „lunarni talas” i ono što je snimio pokazalo mu je da Mesec neko projektuje na nebo.

- Pomislićete da sam lud, ali ja sam ovu temu mnogo istraživao i ima još ljudi koji veruju u nju. Nakon što sam objavio istinu, posetila su me trojica moćnih ljudi i rekli mi da je Mesec zaista hologram. Osim toga, postoje istraživanja ruskih naučnika koja ukazuju na to da možda nije samo Mesec hologram, već su to i Sunce i sve druge planete Sunčevog sistema - rekao je on.

Naravno, na pitanje kojom tehnologijom i zašto neko već hiljadama godina ubeđuje čovečanstvo da Zemljin satelit postoji, Ccrow777 nema nikakav odgovor.

foto: Shutterstock

Reptili i tri dimenzije

Bivši golman i sportski komentator Dejvid Ajk, inače vođa protesta protiv vakcinacije u Engleskoj, promovisao je jednu od najneverovatnijih teorija - da reptili, to jest ljudi-gušteri, vladaju svetom. On od 1998. promoviše teoriju o njima i tvrdi da mogu da menjaju oblik, ali da se uglavnom ne kriju, već da su to najpoznatiji političari, sportisti, pevači, glumci... Medu iluminate-reptile on je ubrojao kraljicu Elizabetu, Henrija Kisindžera, Džordža Buša, Bila i Hilari Klinton...

- Postoje tri teorije o tome odakle dolaze: da su vanzemaljci, da su zemaljska vrsta koja je evoluirala ispod površine zemlje, ili da su bića iz druge dimenzije koja samo zauzimaju ljudska tela. Ja mislim da su sve tri teorije istinite - tvrdi Ajk.

Uprkos nelogičnosti ove njegove tvrdnje, teorija o reptilima je poslednjih godina postala iznenađujuće popularna. Anketa koju je 2013. sproveo Publiv Policy Polling pokazala je da čak četiri odsto Amerikanaca veruje u Ajkovu teoriju.

foto: Profimedia

Ti-reks radio sa Keopsom

Na Naprednoj hrišćanskoj akademiji na Malti, jedna teorija zavere postala je ono čemu se uče studenti. Sveštenik Vins Finič kaže da je naša planeta, uprkos svim naučnim dokazima, stara svega 6.000 godina i da, samim tim, dinosaurusi nisu nestali pre 66 miliona godina, već da je ti-reks radio za faraone poput Keopsa.

- Naravno da su dinosaurusi postojali kad i ljudi. To se spominje u biblijskoj Knjizi o Jovu. Dinosaurusi su pomogli Egipćanima da sagrade piramide - tvrdi on.

Iako je rekao da to nije zvaničan program škole već lično mišljenje, vesti o tome dovele su do zatvaranja škole 2009. Što bi rekli najtvrdokorniji teoretičari zavera, neko je rešio da ih ućutka.

foto: Profimedia

Andrija Ivanović