DAO JE SRCE ZA SRBIJU, A NIJE BIO SRPSKOG POREKLA Slavni general ratovao na našoj strani zbog VELIČANSTVENOG postupka Kralja Petra

Da postoje stranci koji su kroz istoriju zadužili Srbiju i voleli je više nego svoju otadžbinu-poznato je. Spisak takvih imena je dug, neka su dobro poznata, neka manje, ali jedno im je zajedničko: njihove sudbine vezane su za našu zemlju kojoj su dali najbolje od sebe.

O tim velikim ljudima u jutarnjem programu Kurir televizije govorilo su prof. dr Miloradom Radusinovićem, istoričar i Dragoljubom Kojčić, politički filozof.

Jedan od njih jest slavni srpski general iz prvog svetskog rata koji je imao ogromne ratne zasluga, a svoje ime je promenio i prešao u pravoslavlje.

Radusinović smatra da je na tu njegovu odluku uticao viteški gest Kralja Petra Prvog Karađorđevića, koji ga je još pre ukljućenja Srbje u rat oslobodio iz zarobljeništva.

- Taj Lužički Srbin je interesantan iz više razloga. Prvo on i Kralj Petar Prvi Karađorđević su se znali pre nego što je on došao u Srbiju. Petar je kao princ išao u rat francuske i Nemačke kao dobrovoljac i Šturm je tada bio zarobljen. Petar ga je oslobodio. Stvorili su neku ljudsku vezu za koju se mislilo da će biti zaboravljena. Međutim ispostavilo se je on došao u Srbiju i postao čak i posilni kralja Petra - rekao je Radusinović i dodao:

- Ljudski gest kad se napravi nikad se ne zaboravi kod pravog čoveka. To što je on Lužički Srbin to ne znači ništa. Lužički Srbi nisu pravoslavni već katolici ili protestanti, ali svi oni kažu za sebe da su Srbi, a ne nazivaju sebe lužičkim Srbima. Kao što nas možda neko naziva balkanski Srbi.

