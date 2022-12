"TO JE POLITIČKO ŠIBICARENJE!" Milosavljević: Nema nikakvih ljudskih prava na KiM! Bratina: EU gazi sve principe na kojima počiva

Prema procenama predsednika Vučića, na Kosovu situacija vri. Posle deeskalacija tenzija dogovorom o tablicama, usledila je još jedna jednostrana odluka Prištine - imenovanje Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak, koji nije izabran za predstavnika Srba. Iz Brisela su poručili da je "vitalno za sve ministarske izbore da su učinjeni u skladu sa Ustavom Kosova.

foto: Kurir tv

Šta je to što nam donose pregovori, i koji su vitalni potezi Srbije u odnosima sa Prištinom, govorili su sa voditeljkom Oljom Lazarević stručnjaci Profesor Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i dr Zoran Milosavljević, sa Instituta za političke studije.

- Ovo je poruka samovolje i ustanoviti imidž kako se Kurtiju ne može ništa, ali je on samouveren kako će svi izbori biti prebačeni za proleće, a kad bi se merila i brojala kršenje ljudskih prava, sve što se događa je suprotno od onog što bi trebalo da predstavlja EU - rekao je Bratina i dodao da smo kao narod, sportskim rečnikom, navikli da igramo i protiv protivnika i protiv sudije.

foto: Kurir tv

- Nema nikakve slobode ljudskih prava! To je jedno političko šibicarenje, gledaju da u svakom trenutku nešto "ušićare", nepotrebno je govoriti o tome, a i veoma opasno komentarisati šta sve može da se desi, na šta smo od samog početka ukazivali - rekao je MIlosavljević

Postoji mogućnost da i Srbi južno od Ibra napuste kosovske institucije, izjavio je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić koji se uključio u program putem video linka.

05:34 NIJE PAMETNO DA SRBI NAPUSTE INSTITUCIJE JUŽNO OD IBRA!

On kaže da Kurti tumači zakone kako mu odgovara i da se na KiM ne poštuju važeći zakoni koji se tiču prava srpske i ostalih nevećinskih zajednica.

- Nije pametno što su Srbi južno od Ibra napustili institucije, jer će sa ta mesta svakako popuniti, u tom slučaju to će zauzeti Albanci. Ako Srbi napuste policiju, tu će doći albanski policajci, i mislim da to nije pametna odluka - rekao je Jevtić. Na pitanja o izabranom Nenadu Rašiću, prokomentarisao je da je to bilo očekivano i da će izbori na severu dovesti do produbljivanja sukoba.

