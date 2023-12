25 GODINA OD UBISTVA U KAFIĆU "PANDA" U PEĆI: Zločinci ubili pet srednjoškolaca i jednog studenta, niko nije odgovarao

Pre 25 godina, u kafiću "Panda" u Peći, dvojica maskiranih napadača ubila su šestoricu srpskih mladića.

U terorističkom napadu, rafalnom paljbom, ispaljeno je oko 60 metaka. Iako istraga traje već godinama, iz Tužilaštva za organizovani kriminal još nema odgovora ko je i zašto pucao u "Pandi". Najavljen je nastavak prikupljanja dokaza i podataka važnih za rasvetljavanje tog zločina.

Dvojica maskiranih ubica upala su u kafić "Panda" i usmrtili pet srednjoškolaca i jednog studenta.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević (18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević i Dragan Trifović (18).

Smrtovnica sa njihovim fotografijama i danas je na ulaznim vratima Pećke patrijaršije.

"To je bilo streljanje, to je bio masakr. Ko je to uradio? To je monstrum uradio, uradio je bolesni um", rekla je pre nekoliko godina Milena Radević, majka ubijenog Ivana nakon parastosa služenog na gradskom groblju u Peći.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata govorio da postoje "određene informacije" o ubistvu u Peći, a roditelji ubijenih već duže vreme su u kontaktu sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu.

Istraga o tom zločinu je pokrenuta tek 12. maja 2016. u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

"Istražne radnje su krenule i očekujemo da nam saopšte kada će to biti, sami se pitamo", naveo je ranije Vojislav Trifović, otac ubijenog Dragana.

Kurir.rs/RTS