VJERA IZ LALIĆA KOD ODŽAKA ŽELELA JE DA BUDE UČITELJICA, ALI JE BOG HTEO DRUGAČIJE: Majka troje dece već 26 godina je sveštenik u Srbiji

LALIĆ/ODŽACI - U Slovačkoj evangeličkoj crkvi, žene više od 30 godina obavljaju svešteničku službu. Najstarija po stažu je Vjera Batori, koja je, već punih 26 godina, parohijski sveštenik u selu Lalić kod Odžaka.

Rođena je u Slovačkoj, a Evangelički teološki fakultet završila je u Bratislavi. Nikada kaže, nije mogla ni da zamisli da će baviti ovim poslom. Njena želja bila je da postane učiteljica.

- Nisam ja odlučila. Kako je Gospod jednom rekao: 'Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao'. Tako je bilo i u mom životu i u ovom poslu“ objašnjava Vjera Batori, parohijski sveštenik u selu Lalić.

Nedeljom drži bogosluženja i propovedi. Obavlja venčanja, krštenja, sahrane i ispovesti. Ljudi u selu je vole. To što je, za sada, prva i jedina žena, u seoskoj crkvi, im nimalo ne smeta.

„Ko zna i ko u to veruje to je svejedno, da li je muškarac ili žena“, smatra Marija Đurđanski iz sela Lalić.

„Žene to rade nekako suptilnije, nežnije i lepo to deluje i lep je to slušati“, dodaje Jaroslav Hrnjčiar iz istog sela.

„Ona je treća po dužini staža, toliko smo ponosi i na to. Srećni smo što nam je toliko dugo bila verna i bila zadovoljna i ovakvim seoskim uslovima“, ističe predsednik Crkvenog odbora Stevan Smišek.

Odavno je udovica. I suprug joj je bio sveštenik. Majka je troje dece, a najstarija ćerka pošla je njenim stopama.

Ljudi najčešće dolaze po savete, razgovor i pomoć. Recept za srećan život ne postoji, kaže Vjera, ali verom u Boga, mogu se desiti čuda.

„Ma kakva bila neprilika, ili koliko duboko neko pao i misli da nema izlaza, ako ima veru, ima uvek i nadu. A ima i budućnost. Gospod Isus je najbolji prijatelj, brat i otac i u njemu imamo sve što nam je potrebno“, kaže Vjera Batori.

Poslednjih godina sve je više žena sveštenica koje završavaju teologiju, pretežno u Bratislavi i Banskoj Bistrici u Slovačkoj, pa žene polako preuzimaju primat i u crkvi. Slovačka evangelička crkva ima šest parohijskih sveštenica i dve koje su kapelanke, odnosno pomoćne sveštenice.

(Kurir.rs/RTS/Ana Božović/Foto: RTS printscreen)

Kurir

Autor: Kurir