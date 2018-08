NEVEROVATNO: Ekologu preti zatvor zato što je očistio divlju deponiju kod Beočina

Osnivač novosadskog udruženja "Komšija" Svetozar Jovičić osuđen je jer je očistio deponiju pored Beočina, koja je bila opasna za okolinu.

Kako otkriva, čišćenje deponije nadležnim inspekcijama prijavila je "Čistoća".



"Na poziv građana smo očistili deponiju uz Dunav u Beočinu. Bilo je tu dve, tri manje deponije, ali na ovoj je bio opasan otpad. Bilo je tu nešto guma i stakla, tako da se moglo zapaliti i izazvati požar, tako da smo mislili da je to važnije od svega, pa i od toga što u tom trenutku nismo imali dozvolu", kaže Jovičić, navodi 021.rs.



On dodaje da je upoznat sa zakonom koji dozvoljava skladištenje do dve tone neopasnog otpada.



Kada je njegovo udruženje pre nekoliko meseci volonterski očistilo divlju deponiju stigla je prijava "Čistoće". Nakon ove prijave i odluke suda, Jovičić je prvog avgusta dobio opomenu po kojoj na osnovu pravosnažne presude treba da plati 25.000 dinara novčane kazne i 1.000 dinara paušalnih troškova.



Kako kaže, on nema novac da tu kaznu plati.



"Nisam bio u zatvoru 65 godina, sad pod stare dane, ni kriv ni dužan, da idem u zatvor ne mogu.Trenutno razgovaram sa advokatom, pokušavamo da tražimo odgodu ili bar na rate da se plati. Srećom, kada se pročulo da sam dobio kaznu, ljudi su počeli da uplaćuju novac da pomognu, tako da sada imamo više od 10.000 dinara, ali ipak to još nije dovoljno", navodi Jovičić.



On napominje da mu je čak i inspektorka koja je po prijavi došla na lice mesta rekla da nema potrebe da ima dozvolu za skupljanje otpada koji nije opasan ukupne težine do dve tone, ali da mu u tom slučaju treba papir koji potvrđuje da mu dozvola nije potrebna.



"Znači treba mi papir koji kaže da mi ne treba papir. Pa gde to ima? Isto je i sa licencom za vozilo za prevoz otpada. Pokrajina nam traži licencu ili potvrdu da nam ne treba licenca, pošto je vozilo do jedne i po tone nosivosti. Sa druge strane, u Ministarstvu saobraćaja kažu da ne izdaju papir da ti ne treba papir. I to traje već šest meseci", kaže Jovičić.



U "Čistoći" su kratko odgovorili da je tačno da su prijavili to udruženje zbog nezakonitog skupljanja otpada. Kako navode, udruženje "Komšija" nema dozvolu za taj posao, a uz to se bavilo i separacijom ambalaže, što takođe po zakonu ne sme da radi.



Od 2004. godine članovi udruženja "Komšija" skupili su na desetine tona otpada. Čistili su Dunav, uništavali su divlje deponije, a delili su i drva i kućnu tehniku siromašnima. Kako kaže Jovičić, oni planiraju da nastave sa ovim aktivnostima, ali i da se okrenu edukaciji stanovništva kako bi se količina otpada smanjila.

