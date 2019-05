PROKUPLJU FALI 300 RADNIKA: Ovo su radna mesta koja su upražnjena, ZANATLIJE su na ceni

PROKUPLJE – Trenutno u Prokuplјu postoji potreba za upošlјavanjem oko 300 radnika u privatnim preduzećima, ali je radna snaga u deficitu.

Poslodavci traže radnike u oblasti trgovine, saobraćaja, prehrambene industrije, elektrotehnike, obradi metala, ugostiteljstva, obezbeđenja i radnika u proizvodnju kablova za auto-indistriju kao i kablova za kućnu elektroniku.

Iz tog razloga Nacionalna služba za zapošlјavanje u Prokuplјu 21. maja organizuje Sajam zapošlјavanja.

- U manjku smo da zanatlijama i licima koja su majstori, a to se zbog prirode posla koja obavlјaju privatna preduzeća najviše traži. Deficitna su sva tehnička zanimanja, mašinski inžinjeri i elektrotehnički na primer. Jeste broj nezaposlenih 14 do 15 odsto, ali one delatnosti za kojima postoji potreba su deficitne- potvrđeno nam je u NSZ Prokuplјe.

Prema podacima NSZ Prokuplјe broj nezaposlenih lica u Topličkom okrugu je 12.000, od čega Prokuplјe ima 5.650 nezaposlenih, Kuršumlija ima 2.698, Žitorađa 2.323 i Blace 1. 363 nezaposlena lica.

