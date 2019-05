PRONAŠLI SMO KAMENORESCA KOJI JE ZORICI UKLESAO 2046. KAO GODINU SMRTI: Izgovorila je 2 rečenice i nestala, nikad je više nisam video!

Baka Zorica mi je tražila da pored godine smrti njenog brata na zajedničkom spomeniku uklešem pored njenog imena i godinu njene smrti - 2046.

Rekla mi je: „Rešila sam da živim 100 godina. Je l’ imaš ti možda nešto protiv toga? Uslišio sam njenu molbu i više je nikada nisam video.“



Ovako za Kurir priča Jovan Mladenović, kamenorezac iz Kragujevca, o susretu na lokalnom groblju sa Zoricom Miletić (73), koja je nestala pre tri godine, a u sredu po podne pronađena mrtva u svom stanu u Ulici kneza Miloša 23 u ovom gradu.

foto: Glas Šumadije - Elizabeta Jovanović

Kako saznajemo, Zorica, inače nekadašnja modna dizajnerka, preminula je najverovatnije prirodnom smrću. Nakon pisanja medija proteklih dana da je Zorica nestala, a da je na njenom grobu unapred upisana godina smrti, policija je prekjuče provalila u stan i pronašla mumificiran leš.

- Stan na šestom spratu bio je zaključan iznutra ključem, ali i lancem, a da nije niko mogao na drugi način da izađe iz njega, jasno je jer su prozori bili dobro zatvoreni. Stan je bio uredan, nije bilo nikakvih tragova premetačine, niti nasilja, a njeni ostaci, očuvani, pronađeni su na krevetu - priča naš izvor.



Kako kaže njena komšinica s kojom se družila Nadežda Todorović, Zorica je viđena pre tri godine, kada su zajedno pričale ispred solitera.

- Primetile smo da Zorica ne podiže poštu od aprila 2016. godine, sanduče je bilo puno raznih računa. Ali niko nije reagovao, mada smo prijavili slučaj policiji - kaže Nadežda Todorović.

foto: Printscreen



Upravnik solitera Zoran Savić kaže da niko nije mogao da pretpostavi da je ona bila tu toliko dugo mrtva.

- Kada su u stan ušli policajci, mrtvozornik i ja kao svedok, ništa se nije osećalo. Žena je ležala na krevetu, pokrivena ćebetom. Koža joj je bila očuvana, kosa, prosto kao da je mumificirana. Stručnjaci koji se razumeju u ovakve fenomene kažu da je to moguće, jer su prozori bili dobro zatvoreni, nije bilo vazduha u stanu, a radilo je sve vreme parno grejanje. To je sve verovatno dovelo do posebne klime u kojoj je telo ostalo tako očuvano - kaže Savić.

Kurir / D. I.

Foto: Glas Šumadije - Elizabeta Jovanović

Kurir