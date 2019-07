POČEO LOZNIČKI FESTIVAL: Petodnevni muzičko spektakl festival LilaLO spojio tradicionalno i moderno

LOZNICA – Performansom dobrodošlice novosadskih ,,Haos animatora" ispred Vukovog doma kulture počeo je večeras (10.7) petodnevni muzičko-scenski festival’’LilaLO’’ koji će od 10. do 14. jula trajati u Loznici, Banji Koviljači,Tršiću i Lešnici. Posle toga u sali Vukovog doma kulture mini koncert je održala je japanska pop pevačica Kanon Mizuno, a u okviru svečanog otvaranja nastupio je i kvartet ‘’Uvertira’’ iz Loznice.

Narednih dana biće priređeni brojni programi, koncerti, izložbe, pozorišne predstave, a među one koji će, očekuje se, privući najviše pažnje je sutrašnje paljenje lila uoči Petrovdana kod Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici, zatim isto veče nastup popularne pevačice Sare Jo u gimnazijskom dvorištu, a u petak će, posle više godina od poslednjeg nastupa u lozničkom kraju, veliki koncert održati Bajaga i instruktora na saborištu u Tršiću.

Inače, tokom petodnevnog festivala uz bogat glavni program, pripremljen je i raznovrstan prateći sadržaj. Bioskop na otvorenom u Loznici i Tršiću svako veče od 21 do ponoći, od 12. do 14. jula Tršić će biti domaćin Festivala zanatskog piva gde će biti predstavljeno 16 različitih vrsta ovog piva, od srede do nedelje traje više radionica za mlade, folklora, dramske sekcije, foto-kolonija, a do 15. jula Tršiću je domaćin letnjeg muzičkog kampa Filharmonije mladih ,,Borislav Pašćan" iz Beograda, koja će u okviru LilaLo festivala svirati u Banji Koviljači i Tršiću. U istom periodu traje i Internacionalni kamp mladih, a tokom trajanja festivala biće održani i etno bazari.

Drugi ‘’LilaLO’’festival finansira više ministarstava Vlade Srbije, strani donatori, a organizuje Turistička organizacija Grada Loznice uz podršku lokalne samouprave.

