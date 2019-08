PAZARKA U ŠOKANTNOJ ISPOVESTI NA TELEVIZIJI TVRDI: Tukli su me i muž i deca, a onda se uživo u program uključio i njen sin?! Tada je nastao lom (VIDEO)

BEOGRAD - Pazarka B. Š. je uživo u televizijskom programu iznela svoju ispovest u kojoj tvrdi da je žrtva porodičnog nasilja već više od pet godina.

Gostujući na Hepi televiziji, Pazarka je rekla kako je izgledalo nasilje za koje tvrdi da ga je pretrpela od strane članova svoje porodice. Ona tvrdi i da je više puta to prijavljivala ali institucije kojima se obraćala navodno nisu reagovale na to.

- Prvo sam trpela nasilje od supruga. Posle toga su počeli i sinovi da me tuku. Sve to je traje još od 2014. godine. Sve što se dešavalo sam prijavljivala sudu ali ništa se nije dogodilo. Niko nije reagovao i to se nastavilo - rekla je u emisiji "Posle ručka" na TV Happy.

Kulminacija razgovora dogodila se kada se u program uživo uključio njen sin A. Š. iz Novog Pazara, koji je demantovao sve što je njegova majka izgovorila u vezi sa navodnim batinama i pretnjama koje je dobijala u porodici.

- Ta žena ima dijagnozu od psihijatra. U stvarima koje je iznela nema trunke istine, jer se iz te iste kuće ona odselila sama. Ako neko ima loš brak to se završi razvodom, ali ja od kada mogu da pamtim znam da to nije tačno. Ona je svake godine išla na letovanje sa mojim ocem i imali su dobar život. Ako on nije bio dobar, onda isto važi i za mene, moga brata, moje sestre. Neka ona odgovori na pitanje ko je nju isterao iz kuće i da li ju je isterao ili je otišla sama? Tvrdi kako živi od 10.000 dinara, pa onda kaže da je sagradila kuću od 900 kvadrata. Sa njom je nemoguće razgovarati, mi nemamo kontakt. Tvrdim da joj nikada nisam pretio, niti je psovao - rekao je sin u uključenju uživo.

Situacija u studiju se naglo promenila. Sve se ubrzo pretvorilo u svađu majke i sina koja je tvrdila da je on u tu kuću dovodio "svoju švalerku".

(Kurir.rs/Alo/TV Happy)

Foto: TV Happy printscreen

Kurir