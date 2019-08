OVO JE NAJSKUPLJA TRUBAČKA PESMA: Nastala je na jugu Srbije, svira se na poseban način, a uz nju se i veseli i plače (KURIR TV)

GUČA - U Srbiji se već vekovima uz trubače proslavlja i tuguje, ispraća i dočekuje, poziva u svatove i oprašta na večni počinak, ali postoji jedna trubačka pesma uz koju se podjednako i veseli i plače a to je "Izgubljeno jagnje".



Prema rečima mnogih trubača to je najskuplja trubačka pesma, ali to nije jedini razlog zbog kojeg je toliko neobična.

Izvodi se na poseban način, tako što se trubači rasporede na ćoškovima prostorije u kojoj sviraju, a ako su napolju često se rasporede i na različite proplanke.



Tada svaka truba pojedinačno odsvira otegnute, bolne tonove, tako da zvuči kao da dozivaju izgubljeno jagnje. Potom se svi članovi orkestra skupe na jedno mesto i zajedno odsviraju pesmu do kraja.

Trubač Gvozden Rosić iz sela Rti kod Guče kaže da je "Izgubljeno jagnje" muzički zahtevna pesma, kao i da su mu čim je počeo da svira trubu svi naručivali upravo nju.



"Ne znam kada je tačno nastala, ali mislim da su je u Guču doneli trubači sa juga Srbije, poput Bakije Bakića i Fejata Sejdića. Nisam ranije čuo za nju, ali su je na svim okupljanjima naručivali, pa je moj orkestar morao da nauči da je svira", priča Rosić.

Prema njegovim rečima, pravi naziv pesme je "Pastirska balada", a uz nju kaže, mnogi i zaplaču.



"Možda ih sama koreografija tokom sviranja pesme podseća na rastanke pa se rastuže, a i melodija je setna, jer trube dozivaju ono što je izgubljeno", kaže Rosić.



Pesma je nastala u Vranjanskoj mahali i to u kafani pod nazivom "Belo jagnje" u kojoj je igrala Malika Eminović, koju je kao Koštanu opisao Bora Stanković u svojoj drami.

Trubač Jovica Pavlović iz Guče kaže da je za nastanak pesme zaslužan jedan od dvojice Koštaninih sinova, Ćerim koji je inače bio prvi trubač u vranjanskom kraju.



"Prema legendi, jer pouzdanih podataka nema, pesma je nastala u ratnim godinama oko 1940, a prvi je na trubi odsvirao Rasit Salijević iz Gnjilana početkom 1960-ih godina", kaže Pavlović.

Ovo je prva verzija te pesme:







Pesmu je u Guču na Sabor trubača doneo orkestar Bakije Bakića, koji se proslavio upravo zahvaljujući njoj.

Oba trubača priču završavaju uz reči da kada neko naruči bilo koju pesmu od orkestra, često se pronađe neki šaljivdžija da dovikne: "Kud baš tu najskuplju".

