POMOR RIBE U JUŽNOJ MORAVI: Fekalije se izlivaju iz nedovršene kanalizacije u reku i prave haos!

Nikolić je rekao da je pomor veće količine ribe primećen pre dva dana, kod Zlatokopačkog mosta, kao i da se sumnja da je uzrok tome voda koju donosi Vranjska reka, koja u delu toka prolazi kroz Vranje, ali i nerešena kanalizacija u samom Zlatokopu.

"Imamo problem sa kanalizacijom u selu koja nije dovršena do kraja i u jednom delu se uliva direktno u reku, što dovodi do zagadjenja reke a do dela zagadjenja verovatno dolazi i pre nego što Vranjska reka dodje do Zlatokopa. Ovo nije prvi put da imamo pomor ribe u blizini sela", kazao je Nikolić.

On je naveo da su žitelji Zlatokopa uznemireni zbog konstantnog zagadjenja reke, koje povremeno postane kritično o čemu svedoči masovno uginuće riba na tom mestu, i zbog toga što se neke kuće u selu nalaze pored same obale reke.

"Imamo problem i sa bivšim kanalom za navodnjavanje koji nije u funkciji i koji ide preko njiva, a desilo se i da nije dobro projektovan tako da se napuni vodom posle svake kiše a kada dodje do zapušenja non-stop je pun ustajale vode", rekao je Nikolić.

Očevici su u poslepodnevnim satima u nedelju primetili i prijavili veću količinu uginule ribe koja pliva Južom Moravom neposredno nakon ulivanja Vranjske reke, kojom je u tom trenutku tekla voda tamno sive, gotovo crne boje.

