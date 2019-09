VRANJANCI POHRLILI U KASARNU DA SE UPOZNAJU SA VOJNICIMA I NAORUŽANJEM: Evo šta im se najviše svideo na Otvorenom danu Kopnene vojske Srbije u tom gradu (FOTO)

poseti i do 5.000 ljudi

U kasarni „Prvi pešadijski puk Knjaza Miloša Velikog“ u Vranju, u petak je

13. put zaredom, organizovano druženje vojnika i starešina 4. brigade

Kopnene vojske sa građanima u akciji „Otvoreni dan”.

Garnizon Vranje, kada je akcija „Otvoreni dan“ u pitanju najposećeniji je garnizon u Vojsci Srbije, rekao je major Miroslav Stojanović, načelnik grupe za civilno-vojnu saradnju.

foto: T.S.

“Naši gosti danas su u prilici da se upoznaju sa delom naoružanja i opreme kojom brigada raspolaže, da vide prikaz osposobljenosti dela brigade i da se druže sa vojnicima i starešinama”, kaže Stojanović.



Među gostima garnizona najbrojnija su deca i učenici osnovnih i srednjih

škola ne samo Vranja već i ostalih opština Pčinjskog okruga. “Sa učenicima

završnih razreda srednjih škola na ovaj način realizuje se i jedna od

jedanaest obaveznih tema koje su iz oblasti odbrane uvrštene u nastavni

plan i program.

foto: T.S.

Garnizon Vranje, kada je akcija „Otvoreni dan“ u pitanju najposećeniji je garnizon u Vojsci Srbije. Mi smo veoma ponosni na to jer nam to govori da Četvrta brigada Kopnene vojske ima veoma veliko poverenje kod lokalnog stanovništva”, navodi major. Prema njegovim rečima akciju u proseku poseti oko 4.000 do 5.000 ljudi.

foto: T.S.

“Ako znamo da je ovo trinaesta akcija bilo je preko 50.000 dece. Program se sastoji iz dva dela. Prvi deo je statički gde će na pisti biti organizovan taktičko-tehnički zbor. Gosti će biti u prilici da se upoznaju sa naoružanjem, tehnikom i

opremom kojom brigada raspolaže.

foto: T.S.

Nakon toga je dinamički deo gde će pripadnici brigade po raznim tačkama da pokažu deo svoje obuke i ono za šta su osposobljeni. Nazjanimljivija tačka je prikaz uništenja terorističke grupe, prikaz obučenosti službenog psa, imamo postavljanje sredstava veze, biće utovar tenka na nosač tenka. Program je bogat i raznovrstan”, napominje major Stojanović.



(Kurir.rs/T.S.)

Kurir