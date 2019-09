MARINA I LIDIJA, MAJKA I ĆERKA IZ KRALJEVA, OTVORILE MUZEJ SLATKA: Pogledajte neverovatne eksponate ove skupocene poslastice sa vizantijskog dvora! Prva je u Srbiji kuvala slatko kneginja Ljubica (FOTO)

KRALJEVO - Slatko kao posebna i skupocena poslastica, koja se najpre služila na vizantijskom dvoru, u našu građansku kulturu dospelo je krajem 19. i početkom 20. veka kada jača nacionalni identitet i svest o značaju tradicionalnih vrednosti.

U cilju očuvanja i promocije bogatog i raznovrsnog kulturnog i gastrološkog nasleđa i otvaranja novih sadržaja, koji će kao značajna i nesvakidašnja turistička ponuda naći svoje mesto na kulturnoj mapi Kraljeva i Srbije, Marina Likuć Cvetić, istoričarka umetnosti i njena kćerka Lidija Cvetić

Vučković,glumica i doktor nauka umetnosti i medija, uz podršku supruga i oca Dragomira,došle su na ideju da u centru Kraljeva,u očuvanom ambijentu salona sa početka 20 veka otvore muzej pod nazivom “Muzej slatka-Kuća Cvetića“.

foto: RINA/Milanko Danilović

Od 32 vrste slatka za koje se zna u Srbiji Cvetići sami proizvode 24 vrste i to isključivo od voća, cveća i začina iz svog dvorišta. Kolekcije slatka iz “slatke“ radionice dve šarmantne Kraljevčanke stigle su do Engleske, Japana, Indije, Francuske i nekih drugih država i to u posebno dizajniranoj ambalaži koja verno prezentuje grad i zemlju odakle slatko potiče.

"Cilj otvaranja muzeja je da vratimo slatko u Srbiju jer ono to zaslužuje kao važan simbol i obeležje koji na autentičan i gotovo umetnički način promovišu našu istoriju,tradiciju,običaje ali i građansku kulturu. Kneginja Ljubica, žena knjaza Miloša, prva je u Srbiji kuvala slatko. Dok je knjaz boravio u Kragujevcu ona je kao glavna domaćica prela, mesila i pekla hleb, a nedeljom kuvala slatko. Interesantno je da je u to vreme u Srbiji bilo puno putopisaca, među kojima i Feliks Kanic, Oto Dubislav Prih, Gustav Raš i drugi koji su bez izuzetka pisali da se u kući ministara, profesora, bankara, advokata i lekara, kao i kućama skromnih trgovaca i zanatlija, posetiocima za dobrodošlicu služi slatko. Samo to, da ne spominjem druge vrednosti, slatko je zaslužuje muzej“, kazuje Marina Lukić Cvetić.

foto: RINA/Milanko Danilović

Kuća potomaka Filipa Cvetića, čuvenog kraljevačkog trgovca vina,vremenom je postala svojevrsna mala akademija u kojoj, pored recepata o svim vrstama slatka, posetioci mogu saznati sve o načinu posluženja prvog srpskog brenda.

Dr Lidija Cvetić Vučković posebno naglašava da slatko zahteva dugu i strpljivu pripremu kao i način kuvanja kako bi danas u hiperprodukciji slatkih proizvoda-džemova, pekmeza i raznih namaza zadržalo kulturnu i identitetsku simboliku za Srbiju.

"Slatko se priprema od najboljih celih i jednačitih komada voća,odnosno cveća, na primer ljubičice, jorgovana itd. koji se dugo pripremaju i kuvaju, neki i nekoliko dana u “pet ili devet voda“. Slatko mora biti providno, ne suviše retko, ni gusto. U odabiru plodova kao i procesu kuvanja ljubav, znanje i iskustvo domaćice ima neprocenjivi znača. Međutim, nije u tome sve. Mnogo toga od dragocene koristi ima i u načinu posluženja jer slatko ne simbolizuje samo dobrodošlicu nego i sublimira nešto najbolje što ta domaćinska kuća ima“, kaže Lidija Cvetić Vučković, glumica i intelektualka koja je uz majku Marinu ušla u sve tajne kuvanja najboljih i najukusnijih vrsta slatka.

foto: RINA/Milanko Danilović

Sačuvati nasleđe za budućnost

U muzeju slatka porodice Cvetić nalazi se i mnoštvo predmeta za posluživanje slatkim. Tu su sve kolekcije koje su u Srbiji upotrebljavane u prethodnih 150 godina tako da posetioci sami mogu da odaberu kolekciju kojom žele da budu posluženi. Zato ovo nesvakidašnje “slatko“ muzejsko zdanje i vlasnici i gosti nazivaju i “muzejom malih predmeta i velikih sećanja“ koji s puno opravdanja pripada značajnom nematerijalnom kulturnom nasleđu koje treba baštiniti i sačuvati za budućnost. Po rečima Marine Lukić Cvetić i njene kćerke njihov muzej slatka ima upravo tu funkciju.

(Kurir.rs/RINA/Milanko Danilović)

Kurir