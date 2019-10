LOZNIČANIN ZA PONOS, ALEKSANDAR KIKANOVIĆ: Dodeljena nagrada najboljem predstavniku svog grada, konkurencija bila žestoka (FOTO)

Nagrada "Dobrinka Biba Mirković – Lozničanin za ponos" ove godine

dodeljena je Aleksandru Kikanoviću, maratoncu i humanisti iz Loznice na prigodnoj svečanosti u etno-selu ‘’Sunčana reka’’ u Gornjoj Koviljači.

Prilikom uručenja nagrade, povelje i 120.000 dinara, rečeno je da je Aleksandar Kikanović prošle godine trčao do Ostroga kako bi prikupio pomoć za devojčicu Dariju Petrović, a od maja do jula ove do Manastira Hilandara za lečenje trogodišnjeg dečaka Nikole Stakića, iz Mačvanskog Prnjavora, kome je

potrebno 50.000 evra i uspeo je u obe misije.

foto: Privatna Arhiva

U konkurenciji su bili Lozničani, bez obzira gde žive, koji su ostvarili "velike domete u oblastima javnog, društvenog života, umetnosti, nauke, kulture, sporta, duhovnosti i privrede, čime su ostavili veliki trag i dali dopris svojoj zemlji i rodu, a, istovremeno, na najbolji način, promovisali Loznicu i Jadar, Vukov zavičaj".

Ove godine bila su 53 kandidata, a sedmočlani žiri odlučio je da nagradu dobije Kikanović koji je rekao da će mu ona biti podstrek da nastavi svoj humanitarni rad.

foto: Privatna Arhiva

On planira da od 22. februara trči od Loznice do Moskve u koju želi da stigne 9. maja na Dan pobede nad fašizmom. Trčaće oko 2.300 kilometara i planira, ako postigne dogovor, da ovoga puta trči za Institut za majku i dete iz Beograda kako bi se sakupio novac da u toj ustanovi budu stvoreni što bolji uslovi za lečenje dece.

Njemu je u ume vladike šabačkog Lavrentija knjigu "Prolog Ohridski" vladike Nikolaja Velimirovića, poklonio Ljubomir Ranković, glavni urednik "Glasa Crkve".

Prošle godine su ovu nagradu ustanovili vlasnici "Sunčane reke" Zoran Mirković i njegova nedavno preminula supruga Dobrinka Biba Mirković, a prvi dobitnik je kompozitor, akademik profesor dr Svetislav Sveta Božić, rođeni Lozničanin.

(Kurir.rs/T.Ilić)

